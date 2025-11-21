В России могут освободить автомобили на газомоторном топливе от утильсбора. Эта мера направлена на стимулирование спроса на такие машины и рост потребления метана внутри страны.

Покупка автомобиля на газе вскоре может стать заметно выгоднее для россиян. Власти рассматривают возможность полной отмены утилизационного сбора для этого вида транспорта.

Инициатива зафиксирована в проекте плана по Энергетической стратегии РФ до 2050 года. Документ сейчас проходит согласование в ведомствах. Минэнерго поддерживает идею льгот, хотя бы временных. Цель — резко увеличить потребление метана как моторного топлива.

Пока что автомобили на газу в России — редкость. Их доля в общем парке скромные 1-2%. Иначе говоря, из примерно 50 миллионов машин таких наберется не больше миллиона. Потенциал роста огромный.

Отмена сбора особенно важна для коммерческого транспорта — автобусов и грузовиков. Для них утильсбор сейчас составляет 150 тысяч рублей базовой ставки. Итоговая сумма с учетом коэффициентов легко достигает сотен тысяч, а иногда и миллионов рублей. Освобождение от этого платежа напрямую снизит первоначальные затраты покупателей.

С другой стороны, есть и обратная сторона медали. Льгота облегчит ввоз импортных автомобилей, в основном из Азии. Это может ударить по отечественным производителям. При этом главный драйвер всего процесса — не забота об экологии или автопроме, а необходимость сбыть внутри страны те объемы газа, которые раньше шли на экспорт. По сути, важно нарастить парк любыми способами, даже за счет импорта.

Планы по отмене сбора пока только обсуждаются. В итоге получается так, что через 10 дней автомобили на газе, как и все остальные, сначала попадут под новое, более жесткое правило расчета утильсбора. Оно будет привязано к мощности двигателя. Отмена, если ее примут, случится позже.