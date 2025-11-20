Ученые разработали ткань, которая отражает 96% солнечного излучения. В полевых испытаниях материал снижал температуру кожи на 2-3,8 градуса по Цельсию.

Справиться с экстремальной жарой станет проще. Международная группа ученых создала ткань, которая не просто защищает от солнца, а активно охлаждает тело.

Профессор Цзюнь Ма из Университета Южной Австралии (University of South Australia, UniSA) вместе с китайскими коллегами разработал материал на основе нанолистов нитрида бора. Эти частицы обладают высокой теплопроводностью. Их внедрили в биоразлагаемые волокна полимолочной кислоты с помощью технологии электропрядения.

Получилась белая ткань с уникальными свойствами. Она отражает 96% солнечных лучей и в пять раз воздухопроницаемее хлопка. При этом материал активно отводит тепло от тела, сохраняя кожу сухой.

Испытания подтвердили эффективность. Под прямым солнцем ткань снижала температуру кожи на 2°C, ночью — на 3,8°C. Профессор Ма из UniSA подчеркивает практическую пользу для всех людей рабочих специальностей. Строители, фермеры, спасатели — все, кто трудится на открытом воздухе, получат дополнительную защиту от перегрева.

Важно, что технология производства не требует сложного оборудования. Процесс электропрядения прост и экономичен. Это открывает путь к массовому производству. Специалисты уже рассматривают варианты применения. Спортивная форма, рабочая униформа, военное обмундирование — везде, где важна терморегуляция. Особенно перспективно направление для регионов с жарким климатом.