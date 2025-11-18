Сайт Конференция
PoZiTiv4iK
Астрономы впервые зафиксировали способный сорвать атмосферу с планеты выброс звездного вещества
Этот космический шторм в 300 раз мощнее солнечного. Хорошо, что он случился в 40 световых годах от нас. Международная группа астрономов впервые зафиксировала корональный выброс массы у другой звезды. Мощность выброса от красного карлика могла бы уничтожить атмосферу любой планеты на его пути.

Космическая обсерватория XMM-Newton (X-ray Multi-Mirror Mission) и радиотелескоп LOFAR помогли ученым сделать уникальное наблюдение. Впервые зафиксирован доказанный выброс звездного вещества за пределы магнитного поля далекой звезды.

Звезда-красный карлик в 40 световых годах от Земли выбросила в космос колоссальное количество плазмы. Магнитное поле этой звезды, как указано в исследовании, примерно в 300 раз мощнее, чем у нашего Солнца.  Джо Каллингем из Нидерландского института радиоастрономии (ASTRON) объяснил, что астрономы десятилетиями пытались обнаружить такие явления у других звезд. Ранее ученые находили лишь косвенные признаки, но теперь впервые получили прямое подтверждение.

Ключевым доказательством стал короткий интенсивный радиосигнал, который зафиксировал LOFAR. Такой сигнал возникает только, когда вещество полностью преодолевает магнитный барьер звезды. Чтобы интерпретировать радиосигнал и понять, что происходит, ученые использовали телескоп XMM-Newton. Они определили температуру, скорость вращения и яркость звезды в рентгеновском диапазоне.

Красные карлики — самый распространенный тип звезд в Млечном Пути. Именно вокруг них вращается большинство известных экзопланет. Новые данные заставляют пересмотреть оценки потенциальной обитаемости таких систем. Мощные выбросы могут регулярно уничтожать атмосферы близлежащих планет.

#астрономия #звезды #красный карлик #корональный выброс
Источник: scitechdaily.com
