Новая технология QRED на основе квантовых стержней может превзойти современные QLED-телевизоры по яркости и цветопередаче.

Ваш следующий телевизор может получить технологию, которая заставит нынешние QLED-экраны выглядеть блеклыми.

Исследователи представили на конференции в Германии разработку, которая может стать новой главой в эволюции телевизоров. Речь о квантовых стержнях — наноматериалах вытянутой формы, которые легли в основу технологии QRED. В отличие от круглых квантовых точек в QLED, их можно упорядочивать в нужном направлении. Это значит, что будущие телевизоры смогут использовать свет эффективнее.

Ян Нихаус из Института прикладных исследований полимеров имени Фраунгофера (IAP) показал, как целый слой таких стержней нанесли на тестовую панель. Материал выдержал высокие температуры — важный шаг к созданию реальных телевизоров. Лабораторные тесты доказывают: технология работоспособна.

Квантовые стержни могут работать в телевизорах двух типов. Либо как улучшенная подсветка в аналогах современных QLED-моделей, либо в самосветящихся экранах следующего поколения. Второй вариант особенно интересен — он обещает невиданную яркость при экономии энергии. Пока QRED остается тестовым лабораторным проектом. Производители еще даже не договорились о едином названии для таких дисплеев. Но если технологию доведут до ума, через несколько лет телевизоры получат значительно более яркое и красочнее изображение.