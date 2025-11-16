В Дубае начал работу Ciel Dubai Marina, официально признанный самым высоким отелем в мире.

Дубай продолжает соревнование за небо. В районе Dubai Marina открылся новый отель, который теперь официально носит титул самого высокого в мире.

Ciel Dubai Marina поднялся на 377 метров. Этот показатель на 21 метр превышает высоту отеля Gevora, предыдущего чемпиона, который тоже находится в Дубае. Здание насчитывает 82 этажа, на которых разместились 1004 номера для гостей.

Одновременно отель установил еще один рекорд. На его 76-м этаже, на высоте 310 метров, начал работу самый высокий в мире панорамный бассейн Tattu Sky. По сути, это самый высокий открытый бассейн на планете. Он является частью ресторана Tattu Dubai, который занял 74-й этаж. Это первый международный филиал сети, основанной в Манчестере.

Гости могут выбрать кухню на свой вкус. West 13 предлагает средиземноморские блюда, а East 14 — азиатские. Risen Cafe & Artisanal Bakery работает в течение всего дня. На 61-м этаже расположены спа-центр и круглосуточный фитнес-зал. При этом каждый гость получает доступ в пляжный клуб Soluna Beach Club на Пальме Джумейра.