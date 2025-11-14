Китайские ученые обнаружили на Марсе первые свидетельства существования карстовых пещер, образованных водой. Эти подземные полости могли стать убежищем для древней жизни.

Марс продолжает преподносить сюрпризы. Под поверхностью Красной планеты могут скрываться целые системы пещер, где когда-то могла существовать жизнь.

Команда Шэньчжэньского университета под руководством Чэнью Дина изучила восемь необычных образований в долинах Гебра. Эти ямы, обнаруженные ранее, отличаются от известных марсианских пещер. Большинство подземных полостей на Марсе — это лавовые трубки вулканического происхождения. Но эти восемь объектов явно другого рода.

Ученые нашли убедительные доказательства их водного происхождения. Проще говоря, эти пещеры образовались так же, как карстовые пещеры на Земле — когда вода растворяет горные породы, создавая подземные пустоты. Это открытие меняет представления о геологии Марса. Раньше считалось, что такие образования там вообще не встречаются.

Концептуальная модель, иллюстрирующая образование карстовых пещер на Марсе

Почему это так важно для поиска жизни? Карстовые пещеры — идеальное убежище. Они защищают от радиации, пылевых бурь и перепадов температур. Если жизнь на Марсе когда-то существовала, она могла сохраниться именно в таких местах.

Ученые настаивают: эти восемь пещер должны стать первоочередными целями для будущих миссий. Причем не только автоматических, но и пилотируемых. Помимо поиска следов древней жизни, такие пещеры могут служить укрытием для астронавтов.

Марсоход NASA сейчас ищет жизнь в кратере Джезеро, где когда-то было озеро. Но подземные пещеры могли сохранить больше свидетельств — в них лучше условия для сохранения органики.

Открытие китайских ученых добавляет новый пункт в марсианскую программу человечества. Теперь у нас есть конкретные координаты, куда стоит заглянуть в первую очередь.