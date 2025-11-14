Сайт Конференция
PoZiTiv4iK
Марсианские пещеры могут хранить следы древней жизни
Китайские ученые обнаружили на Марсе первые свидетельства существования карстовых пещер, образованных водой. Эти подземные полости могли стать убежищем для древней жизни.

Марс продолжает преподносить сюрпризы. Под поверхностью Красной планеты могут скрываться целые системы пещер, где когда-то могла существовать жизнь.

Команда Шэньчжэньского университета под руководством Чэнью Дина изучила восемь необычных образований в долинах Гебра. Эти ямы, обнаруженные ранее, отличаются от известных марсианских пещер. Большинство подземных полостей на Марсе — это лавовые трубки вулканического происхождения. Но эти восемь объектов явно другого рода.

Ученые нашли убедительные доказательства их водного происхождения. Проще говоря, эти пещеры образовались так же, как карстовые пещеры на Земле — когда вода растворяет горные породы, создавая подземные пустоты. Это открытие меняет представления о геологии Марса. Раньше считалось, что такие образования там вообще не встречаются.

Концептуальная модель, иллюстрирующая образование карстовых пещер на Марсе

Почему это так важно для поиска жизни? Карстовые пещеры — идеальное убежище. Они защищают от радиации, пылевых бурь и перепадов температур. Если жизнь на Марсе когда-то существовала, она могла сохраниться именно в таких местах.

Ученые настаивают: эти восемь пещер должны стать первоочередными целями для будущих миссий. Причем не только автоматических, но и пилотируемых. Помимо поиска следов древней жизни, такие пещеры могут служить укрытием для астронавтов.

Марсоход NASA сейчас ищет жизнь в кратере Джезеро, где когда-то было озеро. Но подземные пещеры могли сохранить больше свидетельств — в них лучше условия для сохранения органики.

Открытие китайских ученых добавляет новый пункт в марсианскую программу человечества. Теперь у нас есть конкретные координаты, куда стоит заглянуть в первую очередь.

#марс #поиск жизни #пещеры #карстовые рельефы
Источник: interestingengineering.com
Сейчас обсуждают

Артем Удовиченко
20:57
Проблема что врам будет мало даже для 2к. Я в 7 ремейк финалки мог запускать только в 1080 на старой 2060s, в 2к фас падал раза в 4 и с дикими фризами было. Поэтому взял пока что 5060 Ти 16гб
Valve объяснила своё решение оснастить консоль Steam Machine всего 8 ГБ видеопамяти
Роман Кудлай
20:55
Как притянуть Linux к любой теме? Может есть мази какие-то, а то автор расчесал себе уже все А знаете почему убрали голосование за статьи? Это потому что сервер на динуксе и неправильно считал мат4мат...
Как манипулируют нейронными сетями для распространения сомнительной информации
Bss Bss
20:45
"Иногда ПК с ним просто тухнет, а вентиляторы при этом продолжают вращаться. Как я понял, что проблема именно в процессоре, а не в материнской плате или оперативной памяти?" У меня такая же проблема ...
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
linux4ever
20:39
Конечно город может и есть, а вот только комментарии в игре "покажи город на границе мексики и сша" появляются постоянно.
Как манипулируют нейронными сетями для распространения сомнительной информации
Александр Паваль
20:31
Кто то прется с Потера, а мне сказки уже не помогают.
В сеть слили свежие кадры со съёмок сериала «Гарри Поттер» (Harry Potter)
Александр Паваль
20:29
Разбомбить к чертям собачим, пока не продают Украине.
В Косово запустили серийное производство ударных БПЛА
Remarc
20:16
"а вплоть до 19 января 2038 года. Дата была выбрана неслучайно, поскольку она является предельной для многих старых компьютерных систем, которые из-за своих архитектурных ограничений просто не могут к...
Microsoft прикрыла популярный офлайн-способ пиратской активации Windows 10 и 11
Mallory
20:16
А вообще, реальный город с таким названием есть, почти 200 тысяч человек, так что можно в принципе и оставить так. UPD: Это так забавно, чимба минусит даже комментарии которые не про него, чисто потом...
Как манипулируют нейронными сетями для распространения сомнительной информации
Алексей
20:15
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
slikts
20:10
У "Ratiborus" уже давно есть активация ВСЕГО!
Microsoft прикрыла популярный офлайн-способ пиратской активации Windows 10 и 11
