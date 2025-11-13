Роскачество рекомендует россиянам соблюдать осторожность при использовании умных колонок. Эксперты советуют отключать микрофоны устройств для защиты конфиденциальности.

Умные колонки в доме требуют особого отношения к безопасности. Эксперты Роскачества объяснили, как защитить частную жизнь от любопытства электронных помощников.

Сергей Кузьменко из Роскачества поясняет: устройства постоянно анализируют звуковое окружение, даже когда кажутся неактивными. Фоновые разговоры помогают формировать детальный профиль пользователя — от привычек до распорядка дня.

Единственный надежный способ сохранить приватность — физическое отключение микрофона. Специалисты рекомендуют делать это в периоды, когда колонка не используется. Например, если устройством пользуются только вечерами, то на день микрофон лучше выключать.

Технически колонка не ведет непрерывную запись. Она сканирует эфир в поисках командных слов, обрабатывая звук локально. При передаче информации используется сложное шифрование, что делает перехват разговоров технически сложной задачей. Но теоретический риск сохраняется. Злоумышленники могут попытаться перепрограммировать устройство, хотя производители устанавливают аппаратные защиты от таких манипуляций.

Эти правила стоит распространить на всю технику в умном доме. Камеры ноутбуков лучше закрывать шторками, а разрешения приложений — регулярно проверять. Простые меры предосторожности помогут избежать нежелательного внимания к личной жизни.