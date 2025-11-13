На Земле наблюдаются одни из самых сильных полярных сияний за последнее десятилетие.

Жители России получили редкую возможность наблюдать впечатляющее природное явление. Полярные сияния, вызванные мощной солнечной активностью, были видны даже в средних широтах.

Третий выброс плазмы от вспышки класса Х5.1 (подробнее об этом читайте здесь ) достиг Земли. Эта вспышка стала самой мощной в 2025 году. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщает: сияния можно было наблюдать, начиная с 45-й параллели — примерно от широты Краснодара.

Сейчас на планете продолжается магнитная буря уровня G3.3. Полярный овал сместился в сторону Европы и Канады, и россияне могли увидеть это явление до восхода солнца.

Ученые отмечают, что реальное движение плазмы отличается от прогнозов, сделанных на основе математических моделей. Изначально предполагалось, что выброс достигнет Земли вечером 12 ноября и поглотит более медленную плазму от предыдущих вспышек.