Компания Audi представила концепт-кар R26, демонстрирующий цветовое решение будущего гоночного болида. Немецкий производитель дебютирует в Формуле-1 в 2026 году.

Концерн Audi показал, как будет выглядеть его первая машина в королеве автоспорта. Концепт-кар R26 демонстрирует фирменные цвета будущей команды.

Audi выбрала для своего дебютного сезона в Формуле-1 серебристый, красный и черный цвета. Концепт-кар R26 уже представлен без спонсорских наклеек — визуально он разделен на две части цветовыми блоками. Эмблема из четырех колец украшает носовую часть, кожух двигателя и заднее антикрыло.

Команда формируется на базе коллектива Sauber. Полноценную презентацию гоночной программы назначили на январь, а сам болид для выступлений покажут в феврале перед тестовыми заездами.

Генеральный директор Audi Гернот Делльнер заявил о серьезных амбициях — к 2030 году команда планирует бороться за чемпионский титул. В первом сезоне за руль сядут опытный немец Нико Хюлькенберг и молодой бразилец Габриэль Бортолето. Руководить коллективом будет бывший шеф Ferrari Маттиа Бинотто.

Немецкому концерну предстоит серьезная работа — конкуренция в Формуле-1 достигает пика. Но в Audi уверены: их инженерные решения и грамотная кадровая политика позволят составить конкуренцию лидерам чемпионата.