Депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил, что оформить ипотеку можно и при наличии временной регистрации

Отсутствие постоянной прописки не должно становиться препятствием для получения ипотеки. Как выяснилось, многие банки готовы рассматривать заемщиков с временной регистрацией.

Депутат Никита Чаплин уточнил важный нюанс: срок временной регистрации должен перекрывать период оформления всей сделки. Некоторые кредитные организации устанавливают конкретный минимальный порог — полгода. При этом саму регистрацию можно получить относительно быстро: через МФЦ или территориальное отделение МВД за 6-10 дней.

Но что делать, если и временной регистрации нет? Чаплин предлагает альтернативные варианты. Например, увеличить первоначальный взнос — это демонстрирует банку вашу финансовую надежность. Другой способ — привлечь созаемщика с официальным подтверждением доходов.

Правда, стоит учитывать, что у разных банков — разные требования. Одни организации действительно ограничиваются полугодовой временной регистрацией, другие могут запросить более длительный срок или дополнительные гарантии.

Ситуация с ипотечным кредитованием для людей без постоянной прописки постепенно меняется в лучшую сторону. Банки стали более гибкими в этом вопросе, хотя определенные требования к регистрации все же сохраняются. Главное — заранее уточнять условия в конкретной кредитной организации.