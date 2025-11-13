Сайт Конференция
Блоги
PoZiTiv4iK
В Госдуме разъяснили правила получения ипотеки с временной регистрацией
Депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил, что оформить ипотеку можно и при наличии временной регистрации

Отсутствие постоянной прописки не должно становиться препятствием для получения ипотеки. Как выяснилось, многие банки готовы рассматривать заемщиков с временной регистрацией.

Депутат Никита Чаплин уточнил важный нюанс: срок временной регистрации должен перекрывать период оформления всей сделки. Некоторые кредитные организации устанавливают конкретный минимальный порог — полгода. При этом саму регистрацию можно получить относительно быстро: через МФЦ или территориальное отделение МВД за 6-10 дней.

Но что делать, если и временной регистрации нет? Чаплин предлагает альтернативные варианты. Например, увеличить первоначальный взнос — это демонстрирует банку вашу финансовую надежность. Другой способ — привлечь созаемщика с официальным подтверждением доходов.

Правда, стоит учитывать, что у разных банков — разные требования. Одни организации действительно ограничиваются полугодовой временной регистрацией, другие могут запросить более длительный срок или дополнительные гарантии.

Ситуация с ипотечным кредитованием для людей без постоянной прописки постепенно меняется в лучшую сторону. Банки стали более гибкими в этом вопросе, хотя определенные требования к регистрации все же сохраняются. Главное — заранее уточнять условия в конкретной кредитной организации.

#банки #недвижимость #ипотека #временная регистрация
Источник: news.ru
+
Написать комментарий (0)
Сейчас обсуждают

Dzhonni Depp
15:21
Посредственно! Лучшие подводные лодки лодки делает Россия. Ну разве что изучать дно знаменитого озера, где наваляли шведам 🤣
Saab представила проект первой подводной лодки 5-го поколения для ведения операций на морском дне
PanzerK
15:21
На энтузиазме никакие проекты не живут более 5 лет. И да указанный вами сайт, на котором кстати проводятся сборы для ВСУ, это сугубо коммерческий проект, а не платформа для блогеров. Альтернативы всё...
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon HD 3450 512Mb — последние из AGP
VL86f
15:19
Да хоть с Cosmic-бета
Как манипулируют нейронными сетями для распространения сомнительной информации
dimkahon
15:11
Оверклокерс.уа, к примеру, не постит в новостях все г@вно, что есть в жизни и что-то до сих пор живы-здоровы. А тут лишь бы карман набить. Вот стартовая страница без блокировщика рекламы и ЧС.
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon HD 3450 512Mb — последние из AGP
PanzerK
15:03
Вожди оторвались от масс? Увы в виду экономической ситуации в стране - надеяться на улучшение ситуации не приходится, ибо любая работа должна оплачиваться. С другой стороны - я бы и за бесплатно чисти...
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon HD 3450 512Mb — последние из AGP
RandomXP
15:02
О, натравить статьи про Win VS Lin на ИИ бота)) Да, это, ну Вы батенька ИИзвращенец))) Даже слов нет. Сами сравнения систем - чего стоят. У меня всегда был подход - изучить вопрос, накачать драйверо...
Как манипулируют нейронными сетями для распространения сомнительной информации
dimkahon
14:53
Еще с момента появления первых новостей о мобильных устройствах предупреждал, что сайт стал скатываться. Потом появились новости о косметике и проч. А сейчас без блокировщика сайт выгляжит как желтая ...
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon HD 3450 512Mb — последние из AGP
MATE___
14:49
По виду данного устройства можно думать, что это уже пробовали
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
mkol
14:44
А где хотя бы какие-нибудь тесты и сравнения производительности 6-ти и 8-ми ядерников?
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
Дмитрий Патрушев
14:27
Мнение безграмотного бота больше всего меня волнует
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
