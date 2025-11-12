Астрономы обнаружили, что звездное скопление Плеяды является лишь ядром гораздо более крупной структуры.

Знаменитое скопление Плеяды, известное как «Семь сестер», оказалось лишь верхушкой айсберга. Новые данные раскрыли существование гигантской звездной структуры, простирающейся далеко за пределы видимой части.

Специалисты из Университета Северной Каролины применили нестандартный подход. Они использовали данные телескопа TESS об изменении яркости звезд, чтобы определить скорость их вращения. Молодые звезды вращаются быстрее, и этот показатель служит надежным индикатором возраста.

Затем астрономы сопоставили эти данные с измерениями телескопа Gaia, который с высочайшей точностью фиксирует положение и движение светил. Комбинация двух методов дала неожиданный результат: тысячи звезд, разбросанных по разным участкам неба, демонстрировали одинаковые параметры вращения и движения с Плеядами.

Расчеты показали, что реальные размеры звездного семейства примерно в 20 раз превышают традиционные границы скопления. Видимая группа из семи ярких звезд оказалась лишь самым плотным участком гигантского комплекса, который ученые назвали Большими Плеядами. Ведущий автор исследования Эндрю Бойл пояснил: «Мы идентифицировали тысячи давно потерянных «братьев и сестер» Плеяд, которые постепенно удалялись от центрального скопления».

Открытие меняет представление о структуре нашей Галактики. Метод измерения звездного вращения позволяет находить родственные группы светил, которые невозможно обнаружить традиционными способами из-за их большой разбросанности.

Для науки это серьезный шаг вперед. Плеяды служат ключевым объектом для изучения эволюции звезд и планетных систем. Новые данные помогут точнее реконструировать процессы формирования звездных скоплений, включая возможное место рождения нашего Солнца.