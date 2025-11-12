Эти подразделения предназначены для ведения боевых действий с использованием беспилотных летательных аппаратов на суше, на воде и в воздухе

Российская армия сделала очередной структурный шаг, окончательно интегрировав дроны в структуру ВС РФ. Беспилотные системы, показавшие свою эффективность, теперь не просто вспомогательное средство, а отдельный род войск.

О создании войск беспилотных систем (БпС) сообщил полковник Сергей Иштуганов . Он пояснил, что для нового рода войск уже определили структуру, назначили командующего и создали органы военного управления на всех уровнях. По сути, это системная централизация всех вопросов, связанных с применением дронов. Уже созданы штатные полки и батальоны, которые действуют согласно единому плану, работая в тесном взаимодействии с другими подразделениями. При этом продолжается наращивание состава и формирование новых частей.

Войска беспилотных систем — это не только операторы. Сюда входят инженеры, техники и другие специалисты, обеспечивающие работу этих систем.

Эти же штатные подразделения активно участвуют в испытаниях новых беспилотных летательных аппаратов и средств радиоэлектронной борьбы, тесно сотрудничая с их производителями. Процесс испытаний требует постоянной обратной связи.

Противоборствующая сторона постоянно меняет тактику, использует различные частоты, и специалисты должны оперативно адаптироваться, перенастраивая комплексы радиоэлектронной борьбы. Это постоянное противостояние, требующее от них глубоких технических знаний и навыков.

Подготовка специалистов для войск беспилотной авиации уже осуществляется в высших учебных заведениях Министерства обороны, а также в военно-учебных центрах при гражданских университетах и на предприятиях-изготовителях. Однако в планах стоит создание отдельного высшего военного учебного заведения, предназначенного именно для войск беспилотной авиации. Такой вуз будет учитывать потребности быстро развивающейся техники.

Важно, что беспилотные системы — это не только воздушные дроны. На вооружении уже стоят наземные роботизированные комплексы и безэкипажные катера. Современные вооруженные конфликты становится все более автоматизированной.