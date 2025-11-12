Сайт Конференция
PoZiTiv4iK
Дилеры нашли способ снизить утильсбор на китайские авто
Официальные дилеры китайских марок в России начали применять схему временного снижения мощности двигателей для уменьшения утильсбора.

На российском авторынке распространилась новая практика легального снижения утильсбора. Дилеры временно изменяют технические характеристики автомобилей при растаможивании.

 

Суть схемы проста: официальные дилеры теперь указывают в документах заниженную мощность двигателя. Например, Chery Arrizo 8 с заводскими 186 лошадиными силами проходит как 150-сильная версия. Разница в утильсборе достигает десятков тысяч рублей.

После оформления всех документов владелец приезжает в сервис, где специалисты возвращают оригинальные настройки двигателя. Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев поясняет, что такой подход соответствует законодательству многих стран.

Уже более половины московских салонов, продающих Chery, Geely и другие китайские марки, предлагают эту услугу. Частные тюнинг-ателье тоже активно подхватили идею.

При этом новый утильсбор, который планируют ввести уже в следующем месяце, только подстегнет интерес к такому методу. Дилеры используют действующие правила, чтобы предложить покупателям более выгодные цены.

#китайские автомобили #утильсбор #автодилеры #таможенное оформление
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter