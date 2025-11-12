На российском авторынке распространилась новая практика легального снижения утильсбора. Дилеры временно изменяют технические характеристики автомобилей при растаможивании.
Суть схемы проста: официальные дилеры теперь указывают в документах заниженную мощность двигателя. Например, Chery Arrizo 8 с заводскими 186 лошадиными силами проходит как 150-сильная версия. Разница в утильсборе достигает десятков тысяч рублей.
После оформления всех документов владелец приезжает в сервис, где специалисты возвращают оригинальные настройки двигателя. Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев поясняет, что такой подход соответствует законодательству многих стран.
Уже более половины московских салонов, продающих Chery, Geely и другие китайские марки, предлагают эту услугу. Частные тюнинг-ателье тоже активно подхватили идею.
При этом новый утильсбор, который планируют ввести уже в следующем месяце, только подстегнет интерес к такому методу. Дилеры используют действующие правила, чтобы предложить покупателям более выгодные цены.