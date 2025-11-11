Издание Electrek.co сообщает об уходе двух ключевых руководителей Tesla. Компанию покинули менеджеры программ Cybertruck и Model Y в один день.

Издание Electrek.co фиксирует кадровые проблемы в Tesla. Автомобильное подразделение компании одновременно лишилось руководителей двух основных программ.

Сначала Сиддхант Авасти , глава программы Cybertruck, объявил об уходе. Ему нет еще тридцати, а он уже прошел путь от выпускника до руководителя — классическая история для Tesla, где редко берут топ-менеджеров со стороны.

Но его главный проект — тот самый угловатый пикап — показал провальные продажи. Планировали выпускать 250 тысяч в год, а продают едва ли 25 тысяч. Машина вышла дороже обещанного, с меньшим запасом хода и множеством упрощений по сравнению с концептом.

Следом за ним покинул Tesla Эммануэль Ламаккья , руководитель программы Model Y. А здесь совсем другая история: модель, созданием и производством которой он руководил, стала самым продаваемым автомобилем в мире. Он управлял запуском на четырех заводах одновременно — случай уникальный для автопрома.

Electrek.co сухо констатирует: два ключевых менеджера — и оба в один день. Автомобильное направление Tesla осталось без руководства в момент, когда Cybertruck не может найти покупателей, а за будущее Model Y теперь непонятно кто отвечает.