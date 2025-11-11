Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Астрофизики объяснили странное слияние двух массивных черных дыр
Проблема заключалась в массе образовавшихся черных дыр

Когда в 2023 году детекторы LIGO поймали сигнал от слияния черных дыр GW231123, астрофизики не поверили своим глазам. Слишком массивные, слишком быстро вращающиеся — такие объекты просто не должны были существовать.

Согласно существующим моделям, звезды определенной массы завершают жизнь как парно-нестабильные сверхновые — их взрыв настолько мощен, что не оставляет после себя ничего. Поэтому астрономы не ожидали встретить черные дыры массой от 70 до 140 солнечных масс. Однако обнаруженные объекты имели массы как раз внутри этого неожиданного промежутка.

Моделирование показало механизм, который раньше упускали. Когда быстро вращающаяся звезда коллапсирует, вокруг новорожденной черной дыры формируется диск из остаточного материала. Магнитные поля создают мощное давление, выбрасывая часть вещества прочь с колоссальной скоростью. В результате черная дыра оказывается значительно легче исходной звезды — этот процесс как раз и объясняет появление объектов в том самом диапазоне масс, где их существование ранее считалось маловероятным.

Оре Готлиб, ведущий автор исследования из Центра вычислительной астрофизики (Center for Computational Astrophysics), признается: «Никто раньше не смотрел на эти системы под таким углом. Все просто игнорировали магнитные поля — это было удобное упрощение, которое оказалось ошибкой».

При этом выяснилась важная закономерность. Сильные магнитные поля не только уменьшают массу черной дыры, но и замедляют ее вращение. Слабые поля, наоборот, позволяют сохранить и массу, и высокую скорость вращения. Фактически, масса и вращение черной дыры оказались напрямую связаны с силой магнитных полей в момент ее образования.

Что это меняет? Теперь ученые знают, где искать подтверждения своей теории. Образование таких черных дыр должно сопровождаться всплесками гамма-излучения. Если будущие наблюдения их зафиксируют — значит, модель верна. А если нет, тогда астрофизикам снова придется пересматривать свои уравнения.

#черные дыры #астрофизика #гравитационные волны #магнитные поля
Источник: phys.org
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Астрономы впервые получили радиосигнал с приближающегося к Земле межзвёздного объекта 3I/ATLAS
2
Франция развернула в Бельгии вооружённые силы для борьбы с беспилотниками
3
Власти закрыли нелегальную частную школу Марка Цукерберга в престижном районе Калифорнии
+
Астрономы заметили у межзвездного объекта 3I/ATLAS несколько направленных в разные стороны хвостов
+
Латвия поставила на Украину последнюю и самую крупную партию колёсных бронетранспортёров Patria
1
Ученым впервые удалось зафиксировать сигнал от кометы 3I/ATLAS
4
Intel судится с экс-сотрудником за кражу 18 000 секретных файлов
+
Dryad Global Maritime Security: Китай заключил тайное соглашение «нефть в обмен на оружие» с Ираном
+
Армия Японии укомплектовала первое подразделение новыми БТР Patria AMV XP
+
Honor похоже готовит второй смартфон с аккумулятором на 10 000 мАч
2
Министр обороны Латвии назвал страну дроновой сверхдержавой
6
Экс-президент США Байден заявил о чувстве позора всей нации за политику Трампа
2
В Якутии начинается формирование крупного промышленного кластера на базе месторождения Кючус
+
В кенийском бассейне Туркана обнаружили набор каменных орудий возрастом 2,75–2,44 млн лет
2
В России введут технологический сбор на электронику для поддержки отечественной микроэлектроники
26
Samsung может поднять цену на выходящий в феврале смартфон Galaxy S26 Ultra
+
В сервисе «Автотека» определили самый безаварийный китайский автомобиль на просторах России
2
В Афганистане заявили о провале мирных переговоров с Пакистаном
+
ОАК успешно испытала «Суперджет» с ПД-8 в «бассейне» на устойчивость двигателей к воде
+
Криптовалюта Sui показала неожиданный рост на падающем рынке
1

Популярные статьи

Проверяю эффективность разных типов пылевых фильтров для компьютерного корпуса
14
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 1)
57
«Хищник: Планета смерти» - дно уже совсем близко (краткий обзор фильма)
3
Собираем игровой ПК на RTX 5060 Ti, пока рост цен на чипы памяти не сделал эту видеокарту роскошью
24
«Это происходит на PlayStation» — Sony тонко высмеивает Xbox в новой рекламной кампании
4
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать: встраиваемый винный шкаф, мультистайлер и другие
+
«Достать стволы» – обзор дешевого и достойного фильма о друзьях-полицейских «под прикрытием»
+
Фильмы о покорении Эвереста — от хроники до хай-тек триллера
1

Сейчас обсуждают

Алескандр Индустриевич
07:17
Ничего нового, Берни опять в припадке бьётся.
Собираем игровой ПК на RTX 5060 Ti, пока рост цен на чипы памяти не сделал эту видеокарту роскошью
Megard
07:15
"Сбор затронет только те товарные категории, где доля российских производителей остается незначительной." - т.е. практически всё
В России импортеры и производители электроники с 01.09.2026 года столкнутся с новым сбором
ИСКАНДЕР
07:09
Не переживай, победит, в любом случае, повышение цен для конечных покупателей! )))
Доля процессоров AMD на платформе Amazon в США снизилась до 83%
ИСКАНДЕР
07:07
Ты путаешь текущие продажи и процессоры в работающих компах, по продажам Интел в опе, но парк компьютеров не так быстро обновляется и там доля процессоров Интел хоть и снижается, но еще достаточно вел...
Доля процессоров AMD на платформе Amazon в США снизилась до 83%
ИСКАНДЕР
06:54
Ты прав, тебя пора убирать с оверов! )))
Выплаты по больничным в России в 2026 году вырастут до 6827 рублей в день
AnPriz
06:48
Ну так делайте .
После тайфуна во Вьетнаме были обнаружены останки средневекового корабля
[IRanPast]
06:37
Проебалты озолотятся на продаже виртуальных серверов в европе
В Госдуме допустили отключение Рунета в случае вмешательства в выборы 2026 года
Сергей Анатолич
06:02
Вот ведь, лентяй Аристотель, не мог заметить 2400 лет назад на снимках компьютерной томографии особенности строения зрительного нерва!🤣
Ученые открыли секрет необычного зрения хамелеонов, который не заметили Аристотель и Ньютон
Виктор Байкин
05:31
За 0.5 секунды на этом сайте всплыло 8 реклам. Я аж задолбался их отрубать. А по теме. Я только и слышу что мол что то там придумали. Пиз***. 27 всплывающих реклам пока я пытался написать комент. Вы...
Российская лазерная система LazerBuzz уничтожает БПЛА за 0,5 секунды
Sergey Lavrenyk
05:31
Недорогие? ЗУР 95Я6 для "Панциря-С1" около 40 тысяч долларов стоят. При этом имеют гораздо лучшие гарактеристики.
В Эстонии разрабатывают недорогие ракеты Mark 1 для перехвата БПЛА
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter