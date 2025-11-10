Эксперты раскрыли схемы, которые используют маркетплейсы для создания иллюзии выгодных покупок.

За громкими названиями вроде «Черной пятницы» часто скрывается продуманная маркетинговая стратегия, а не реальная экономия. Покупатели попадают в ловушку искусственно созданного ажиотажа.

Анастасия Птуха из Гильдии маркетологов поясняет: сначала цену на товар завышают, потом «снижают» до обычного уровня. Получается видимость скидки, хотя по факту вы платите столько же, сколько и до акции. Это американская модель, которую успешно переняли российские площадки.

Николай Григорьев добавляет: продавцы сознательно идут на временные убытки ради оборота. Их логика проста — лучше продать в ноль, чем не продать вообще. Главное завлечь покупателя на площадку.

Отдельный разговор — персонализация. ИИ изучает ваше поведение и подсовывает именно те товары, на которые вы точно отреагируете. Алгоритмы работают не на вашу выгоду, а на увеличение продаж. Ограниченные партии и счетчики обратного времени создают ложное ощущение дефицита. На самом деле товар почти всегда есть в наличии, просто его показывают как «последний шанс».

При этом эксперты отмечают: покупатели стали более осмотрительными. Многие уже научились проверять историю цен и сравнивать предложения. Требование прозрачности — новый тренд, который заставляет маркетплейсы быть аккуратнее с подобного рода манипуляциями.