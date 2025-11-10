Американская валюта способна достичь отметки в 100 рублей уже этой зимой. Инвестиционный стратег Александр Бахтин назвал условия для такого сценария.

Перспектива курса доллара в 100 рублей кажется маловероятной на фоне текущей стабильности. Однако эксперт указывает на парадоксальные условия, которые могут резко изменить ситуацию.

По мнению Александра Бахтина, стратега «Гарда Капитал», доллар действительно может подняться до трехзначных значений. Ключевое условие — не ужесточение, а, как ни странно, ослабление западных санкций и нормализации расчетов. Иначе говоря, если ограничения начнут снимать, это спровоцирует всплеск спроса на импорт и валюту внутри России.

При этом экспорт тоже должен вырасти, что частично скомпенсирует давление на рубль. С другой стороны, резкое обострение геополитической обстановки — еще один фактор, способный подтолкнуть доллар вверх.

Сейчас доллар торгуется в районе 81 рубля. С начала года он подешевел более чем на 16 рублей. Последний месяц курс демонстрирует почти полную стабильность. Резких движений не было.