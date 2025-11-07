Студенты трех американских университетов построили мини-спутник для изучения солнечного ветра. Аппарат размером с буханку хлеба запустят на ракете SpaceX с базы Ванденберг.

В университетских лабораториях рождается космическая техника. Обычные студенты собирают аппараты, которые скоро отправятся на орбиту.

Три университета США — Нью-Гэмпшира, Говарда и штата Сэнома — пять лет работали над спутником 3UCubed. Семьдесят студентов участвовали в проекте. Теперь аппарат ждет запуска с Космической военной базы Ванденберг в Калифорнии.

Размер — как у буханки хлеба. Но внутри сложные приборы для измерения плотности кислорода и электронов в термосфере. Именно там летают МКС и большинство спутников. Запуск планируют на 10 ноября. Ракета SpaceX доставит кубсат на орбиту. Данные со спутника помогут понять, как солнечный ветер влияет на земную атмосферу.

Профессор Ноэ Лугас из Университета Нью-Гэмпшира называет проект уникальным. Студенты сами разрабатывали приборы, писали программное обеспечение, создавали систему связи. Получили опыт реальной космической миссии.

Солнечный ветер — это поток заряженных частиц от Солнца. Он может выводить из строя спутники, нарушать работу GPS и энергосетей. Кубсат измерит, как верхние слои атмосферы реагируют на эти воздействия.

Выпускник Алекс Чесли, участвовавший в проекте, теперь работает в аэрокосмической компании. Говорит, что опыт помог ему устроиться — он разрабатывал 3D-модель спутника и систему ориентации в пространстве.

Собранные данные передадут в NASA. Ученые надеются улучшить прогнозы солнечных бурь.