Согласно внутренним документам Meta (признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России), компания получает значительную часть выручки от мошеннической рекламы. В 2024 году этот показатель мог достичь 16 миллиардов долларов.

За фасадом борьбы с мошенничеством в Meta* скрывается неудобная правда: компания годами систематически зарабатывала на обмане пользователей. Внутренние документы показывают, что руководство осознанно шло на компромиссы между безопасностью и прибылью.

Цифры, которые опубликовало агентство Reuters, впечатляют. Согласно внутреннему прогнозу 2024 года, около 10% выручки Meta — примерно 16 миллиардов долларов — должно было поступить от рекламы мошенников и запрещенных товаров. Ежедневно платформы показывают пользователям 15 миллиардов мошеннических объявлений.

Система модерации работает по принципу "не навреди доходу". Автоматические блокировки срабатывают только при 95%-ной уверенности в мошенничестве. В сомнительных случаях компания предпочитает не блокировать рекламодателя, а взимать с него повышенные ставки как "штраф". Такой подход приносит миллиарды, но не решает проблему.

Пользователи, переходящие на мошеннические объявления, попадают в ловушку алгоритмов — система персонализации начинает показывать им еще больше подобного контента. Фактически, Meta сама помогает мошенникам находить жертв.

Представитель Meta Энди Стоун оспаривает эти данные, называя их "избирательными и искажающими". По его словам, оценка в 10,1% была "приблизительной и чрезмерно полной", а реальные цифры ниже. Он также сообщил, что за последние 18 месяцев количество жалоб на мошенническую рекламу снизилось на 58%.

Однако внутренние документы раскрывают другую картину. В 2022 году мошенническую рекламу классифицировали как проблему "низкой серьезности", рассматривая ее просто как негативный "пользовательский опыт". Компания сосредоточилась в основном на мошенничествах с самозванством — тех случаях, когда мошенники выдают себя за знаменитостей или бренды. Такие случаи рисковали вызвать недовольство влиятельных рекламодателей.

Политика ограничений поражает конкретикой. В первой половине 2025 года команде по проверке рекламодателей не разрешали предпринимать действия, которые могли бы стоить компании более 0,15% от общего дохода — около 135 миллионов долларов. "Давайте будем осторожны", — предупреждал менеджер, курирующий эту инициативу.

План борьбы с мошенничеством, представленный Цукербергу в октябре 2024 года, предполагает постепенное снижение доли запрещенной рекламы: с 10,1% в 2024 до 7,3% в 2025 году и до 5,8% к 2027 году. Компания выбрала умеренный подход, сосредоточив усилия на странах с наиболее жестким регулированием.

Реальная цена такой политики измеряется не только цифрами. История со взломанным аккаунтом рекрутера ВВС Канады показывает, как система реагирует на жалобы. Несмотря на более 100 сообщений от пользователей, аккаунт продолжал работать несколько недель, пока минимум четверо человек не потеряли крупные суммы в криптовалютных аферах.

При этом внутренние исследования Meta показывают, что мошенничество на ее платформах процветает. В апреле 2025 года компания заключила: "Рекламировать мошенничество на платформах Meta проще, чем в Google". Сандип Абрахам, эксперт по расследованию мошенничества, отмечает: "Если регулирующие органы не терпят, чтобы банки наживались на мошенничестве, то им не следует терпеть этого и в сфере технологий".

Документы также раскрывают, что Meta сравнивает потенциальные доходы от мошеннической рекламы с размерами возможных штрафов. Расчет прост: каждые шесть месяцев компания зарабатывает 3,5 миллиарда долларов только на рекламе "повышенного юридического риска" — эта сумма "почти наверняка превышает стоимость любого урегулирования с регуляторами".

* Meta признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России