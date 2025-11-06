Почти половина россиян положительно относится к возвращению советских автомобильных брендов на платформе китайских производителей

Ностальгия по советскому автопрому оказалась сильнее, чем можно было предположить. Новое исследование показывает, что многие россияне мысленно готовы вернуть на дороги легендарные марки, даже если под капотом у них будет китайская техника.

Цифры говорят сами за себя. Около 40% участников опроса «Ситидрайва» и A2:Research спокойно приняли бы идею воссоздания советского бренда на китайской платформе. Еще 40% хотят видеть отечественные марки только при условии локального производства. Лишь каждый пятый респондент остался равнодушным к этой теме.

Что касается конкретных марок, здесь есть явные фавориты. «Волгу» хотят вернуть 37% опрошенных, «Чайку» — 33%. За «ИЖ» проголосовали 16% участников исследования.

При этом парадокс: о реально существующих в России локализованных марках знают далеко не все. О сборке «Москвича», Haval или Chery в курсе от 11% до 50% респондентов. А вот о таких марках как Tenet или Kaiyi осведомлены лишь 1,5% опрошенных. При этом 15% уверены, что в России собирают Changan, хотя эти автомобили приходят к нам готовыми из Китая.

Насчет будущего российского автопрома мнения разделились. Оптимистов, верящих в способность производителей удовлетворить внутренний спрос, набралось 38%. Четверть респондентов считают, что отрасль переживает стагнацию. Еще 27% просто затруднились с ответом.