Ностальгия по советскому автопрому оказалась сильнее, чем можно было предположить. Новое исследование показывает, что многие россияне мысленно готовы вернуть на дороги легендарные марки, даже если под капотом у них будет китайская техника.
Цифры говорят сами за себя. Около 40% участников опроса «Ситидрайва» и A2:Research спокойно приняли бы идею воссоздания советского бренда на китайской платформе. Еще 40% хотят видеть отечественные марки только при условии локального производства. Лишь каждый пятый респондент остался равнодушным к этой теме.
Что касается конкретных марок, здесь есть явные фавориты. «Волгу» хотят вернуть 37% опрошенных, «Чайку» — 33%. За «ИЖ» проголосовали 16% участников исследования.
При этом парадокс: о реально существующих в России локализованных марках знают далеко не все. О сборке «Москвича», Haval или Chery в курсе от 11% до 50% респондентов. А вот о таких марках как Tenet или Kaiyi осведомлены лишь 1,5% опрошенных. При этом 15% уверены, что в России собирают Changan, хотя эти автомобили приходят к нам готовыми из Китая.
Насчет будущего российского автопрома мнения разделились. Оптимистов, верящих в способность производителей удовлетворить внутренний спрос, набралось 38%. Четверть респондентов считают, что отрасль переживает стагнацию. Еще 27% просто затруднились с ответом.