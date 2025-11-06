В зонах, где нет ни звезд, ни пыли, остается то, что нельзя увидеть — энергия самого пространства

Космос не терпит абсолютное «ничто». Даже там, где нет ни одной частицы, все равно что-то есть. Именно эти пустые участки пространства и оказываются главными участниками действия под названием «расширение Вселенной».

Если убрать из Вселенной все — звезды, планеты, пыль, нейтрино и даже темную материю, — останется вакуум. Кажется, пустота. Но на деле это не так: в каждой точке пространства существуют квантовые поля. Они появились еще при Большом взрыве и с тех пор не исчезали. Любая частица — электрон, кварк или нейтрино — это не самостоятельный объект, а всплеск поля, его колебание. Даже когда частицы исчезают, поля продолжают существовать и несут в себе энергию. Эта энергия и называется энергией вакуума.

В плотных областях, вроде галактик, она себя почти не проявляет. Там царит материя, и она «глушит» эффект вакуума. А вот в пустотах, где материи нет вовсе, энергия пространства становится заметной. Именно в этих зонах происходит ускоренное расширение космоса — не из-за движения звезд, а из-за свойств самого пространства.

По сути, космические пустоты — это не провалы, а активные области, где вакуум ведет себя особенно свободно. С течением времени именно в них проявляется действие темной энергии — силы, ускоряющей расширение пространства. Плотные области, где сконцентрированы галактики, удерживаются гравитацией, а пустоты, наоборот, растягиваются. Они медленно увеличиваются в размерах, вытесняя материю к границам — туда, где формируются космические нити и стенки из скоплений галактик.

Со временем это расширение меняет саму структуру Вселенной: границы пустот раздвигаются, а участки, где скопилась материя, становятся все более изолированными. Если процесс продолжится, через миллиарды лет космическая паутина разорвется — плотные области окажутся разделены огромными пространствами вакуума, где останется только энергия.