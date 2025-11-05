Alfa Romeo и Maserati создали совместный проект Bottegafuoriserie. Он займется выпуском лимитированных серий автомобилей и их глубокой персонализацией.

Два итальянских автобренда решили объединить усилия в создании эксклюзивных моделей. Их новый проект должен стать центром для особых автомобильных решений.

Bottegafuoriserie — так называется новая структура, которая займется сразу несколькими направлениями. Первое и главное: выпуск автомобилей ограниченными сериями для обоих брендов. За основу возьмут подход, который уже использовали в моделях 33 Stradale и MCXtrema.

Производство разместят в так называемой «Долине Автомобилей» — это регион, объединяющий Пьемонт, Ломбардию и Эмилию-Романью. Именно здесь будут разрабатывать и собирать будущие эксклюзивные модели.

Второе направление — персонализация существующих автомобилей через службу Fuoriserie. Команда дизайнеров предложит клиентам курированные варианты отделки. При этом компания подчеркивает, что все решения должны сохранять эстетические принципы брендов.





Заявлено и третье направление — работа с историческим наследием. Bottegafuoriserie займется реставрацией и сертификацией классических моделей. К этой работе подключат музей Alfa Romeo и коллекцию Maserati Умберто Панини.

Генеральный директор обоих брендов Жан-Филипп Импарато назвал запуск проекта символом новой эры для компаний. По его словам, это отражает веру в силу итальянского творчества и инженерного искусства.