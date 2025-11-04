АвтоВАЗ работает над созданием нового бюджетного универсала на платформе «Лады Гранты». Модель получит увеличенный багажник и базовую комплектацию по минимальной цене.

АвтоВАЗ возвращается к идее простого и дешевого универсала. Новинка должна занять место легендарной «четверки» в современном модельном ряду.

Источники на заводе сообщают о принципиально новом подходе. В отличие от существующего «Гранта Кросс», будущий универсал сделают максимально простым и практичным. Инженеры удлинят задний свес, чтобы получить по-настоящему вместительный багажник.

Оснащение базовой версии будет спартанским. Производитель планирует отказаться от кондиционера, магнитолы, задних подголовников и шторки багажника. Такой подход позволит удержать стартовую цену на уровне 1 миллиона рублей — почти на 200 тысяч дешевле нынешней базовой «Гранта Кросс».

При разработке используют наработки от Datsun On-Do, который как раз отличался удлиненной базой. Если сроки не будут сорваны, первые опытные образцы появятся к середине 2026 года. Пока в компании сохраняют традиционное молчание, не комментируя слухи о будущих моделях.