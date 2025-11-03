В продаже появился редкий гражданский внедорожник ГАЗ-2330 «Тигр».

На просторах российского интернета появился гражданский внедорожник «Тигр» 2004 года выпуска. За машину с пробегом всего 470 км продавец из Бийска просит ₽8 350 000.

По документам у внедорожника сменилось два владельца, но машина практически не выезжала из гаража. Сохранились даже оригинальные шины, хотя сам автомобиль подвергся серьезным доработкам. Кузовной цех переваривал стальной пол, а салон полностью поменял обивку — теперь она двухцветная.

Под капотом остался штатный 5.9-литровый дизель на 180 лошадиных сил, механическая коробка передач и полный привод. Но внутри появилась современная медиасистема Alpine с сабвуфером, дисплеи в подголовниках и кресла с подогревом. Дополнительно установили лебедку на 10 тонн, алюминиевый багажник на крышу и полноценную систему освещения для бездорожья.

Цена в 8,35 миллиона рублей выглядит смелой для автомобиля 2004 года. Но продавец делает ставку на уникальность предложения — гражданские «Тигры» редко встречаются на рынке, особенно с таким пробегом. Другой вопрос, найдется ли покупатель, готовый заплатить за возрастной внедорожник стоимость нового премиального седана.