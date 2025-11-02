Илон Маск раскрыл свое видение эволюции смартфонов. По его мнению, устройства будущего станут просто проводниками для искусственного интеллекта, который будет генерировать весь контент в реальном времени.

Что если ваш следующий смартфон окажется последним? Не в том смысле, что сломается, а в том, что концепция «телефона» исчезнет совсем. Именно такое будущее описывает Илон Маск.

В недавнем подкасте у Джо Рогана Маск заявил : то, что мы называем телефоном, станет просто периферийным устройством для ИИ. Никаких операционных систем, никаких предустановленных приложений. Нужна карта? ИИ мгновенно создаст интерфейс на лету. Потребуется видеозвонок? Сгенерирует цифровой аватар.





Вся работа сместится в облако. Серверный искусственный интеллект будет общаться с ИИ на устройстве, создавая видео в реальном времени обо всём, что пользователь может запросить. По сути, экран превратится в окно в полностью синтезированный мир.

Это кажется фантастикой, но Маск уже строит под это инфраструктуру. Его компания Neuralink как раз работает над интерфейсом «мозг-компьютер». Логичный финал этой эволюции для Маска — устройство, которое вообще поместится в мозгу.