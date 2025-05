Бывшие разработчики Ubisoft, Ready At Dawn и Midgar Studios создали новую команду под названием Atlantis Studio. Студия сосредоточится на разработке игр на движке Unreal Engine 5.

Новая студия Atlantis Studio открывает свои двери на юге Франции, объединив опытных разработчиков из известных игровых компаний. Руководители команды, Ру Вирасурия и Нико Аугусто, намерены создать пространство для творческого сотрудничества.

Atlantis Studio сформировалась из бывших сотрудников Ready At Dawn, Ubisoft и Midgar Studios, что придаёт команде значительный опыт в разработке игр. Ру Вирасурия, соучредитель студии и бывший президент Ready At Dawn, известен своей работой над проектами, такими как The Order: 1886 и Echo VR. Его партнер Нико Аугусто также приносит свои знания в новую команду.

Студия уже начала набор сотрудников и планирует анонсировать свой первый проект в ближайшее время. На официальном сайте Atlantis Studio сообщается, что команда стремится создать уникальные игры с использованием возможностей Unreal Engine 5. Ожидается, что дебютный проект может быть представлен на предстоящем Summer Game Fest, что поможет повысить интерес к студии и привлечь новых разработчиков.

Atlantis Studio ставит перед собой цель создать творческую и совместную атмосферу, где талантливые специалисты смогут реализовать свои идеи. Команда уверена, что их опыт и страсть к играм помогут им достичь успеха в индустрии.