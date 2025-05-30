Новая студия Atlantis Studio открывает свои двери на юге Франции, объединив опытных разработчиков из известных игровых компаний. Руководители команды, Ру Вирасурия и Нико Аугусто, намерены создать пространство для творческого сотрудничества.
Atlantis Studio сформировалась из бывших сотрудников Ready At Dawn, Ubisoft и Midgar Studios, что придаёт команде значительный опыт в разработке игр. Ру Вирасурия, соучредитель студии и бывший президент Ready At Dawn, известен своей работой над проектами, такими как The Order: 1886 и Echo VR. Его партнер Нико Аугусто также приносит свои знания в новую команду.
Студия уже начала набор сотрудников и планирует анонсировать свой первый проект в ближайшее время. На официальном сайте Atlantis Studio сообщается, что команда стремится создать уникальные игры с использованием возможностей Unreal Engine 5. Ожидается, что дебютный проект может быть представлен на предстоящем Summer Game Fest, что поможет повысить интерес к студии и привлечь новых разработчиков.
Atlantis Studio ставит перед собой цель создать творческую и совместную атмосферу, где талантливые специалисты смогут реализовать свои идеи. Команда уверена, что их опыт и страсть к играм помогут им достичь успеха в индустрии.