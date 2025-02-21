Яндекс Переводчик с интеграцией YandexGPT занял первое место по качеству перевода с английского на русский, согласно независимому бенчмарку DiBiMT. Внедрение большой языковой модели привело к значительному улучшению точности и естественности переводов.

Яндекс Переводчик с YandexGPT продемонстрировал выдающиеся результаты в международном тестировании на качество перевода, заняв первое место по переводу с английского на русский. Это достижение стало возможным благодаря внедрению большой языковой модели, которая значительно повысила точность и естественность переводов.

Внедрение YandexGPT в Яндекс Переводчик позволило улучшить качество работы сервиса. Ранее использовавшаяся нейросетевая технология имела свои ограничения, так как учитывала контекст только в пределах отдельных предложений. Теперь же, благодаря YandexGPT, перевод стал более согласованным и точным, поскольку модель анализирует весь текст целиком. Это особенно важно для слов с несколькими значениями, что раньше могло приводить к ошибкам.

По данным тестирования DiBiMT, Яндекс Переводчик с YandexGPT стал совершать в два раза меньше ошибок по сравнению с предыдущими версиями. Также вырос показатель гладкости перевода на 15%, что делает текст более естественным для восприятия. В тестировании участвовали 22 системы перевода, среди которых были такие известные как Google Translate и DeepL. Яндекс смог обойти даже такие мощные модели, как GPT-4 и Llama-3.

Исследователи собрали базу данных из тысяч предложений с омонимами и оценили качество перевода, используя как автоматические алгоритмы, так и ручную проверку профессиональными переводчиками. Эти меры обеспечили высокую точность результатов. В дальнейшем Яндекс планирует расширить использование YandexGPT в других своих сервисах, что может дополнительно повысить качество взаимодействия с пользователями.