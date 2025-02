НАСА объявило о запуске миссии SPHEREx, запланированном на 27 февраля. Этот проект направлен на создание карты Вселенной в 102 инфракрасных цветах.

Полное название миссии — Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer. SPHEREx составит карту более 450 миллионов галактик, некоторые из которых находятся на расстоянии свыше 10 миллиардов световых лет от Земли. Это позволит ученым изучить физику инфляционной модели космоса, произошедшей вскоре после Большого взрыва.

Уникальность миссии заключается в использовании 96 цветовых каналов, что значительно улучшает разрешение по сравнению с предыдущими картами. SPHEREx будет проводить обзор всего неба каждые шесть месяцев, измеряя световой поток всех галактик, включая те, которые слишком тусклы или далеки для других телескопов.

Инфракрасная спектроскопия, используемая в миссии, позволит измерять расстояния до космических объектов и определять их состав. Это поможет обнаружить такие соединения, как водяной лед, и понять яркость света в разные эпохи истории Вселенной.

