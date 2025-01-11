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Lynk & Co представила свой новый флагманский гибридный внедорожник Lynk & Co 900 EM-P
На недавнем китайском «Автошоу Министерства промышленности и информационных технологий» компания Lynk & Co представила свой новый флагманский гибридный внедорожник Lynk & Co 900 EM-P. Этот автомобиль, длиной более 5,2 метра, сочетает в себе мощность и передовые технологии.

На прошедшем в этом месяце автосалоне компания Lynk & Co представила свой новый гибридный внедорожник Lynk & Co 900 EM-P. Этот автомобиль, длина которого составляет 5240 мм, ширина — 1999 мм, а высота — 1810 мм, впечатляет своими размерами и характеристиками. Колесная база достигает 3160 мм, что обеспечивает просторный салон и устойчивость на дороге. Вес автомобиля составляет 2810 кг, а максимальная мощность — 187 кВт, что позволяет развивать скорость до 240 км/ч.

Под капотом установлена тройная литий-ионная батарея от Jiangsu Times New Energy Technology Co., Ltd., обеспечивающая надежную работу гибридной системы. Lynk & Co предлагает различные комплектации, включая варианты с крышей в цвет кузова и аэродинамическими спойлерами. Также доступна версия с мощностью 143 кВт, которая развивает скорость до 210 км/ч.

Дизайн автомобиля выполнен в современном стиле, с акцентом на структурные линии и гладкие поверхности. Дневные ходовые огни и активная решетка воздухозаборника придают Lynk & Co 900 EM-P характерный вид. Интерактивный экран, встроенный в центральную консоль, отображает состояние зарядки и другую полезную информацию, позволяя владельцам создавать индивидуальные приветственные эффекты.

Автомобиль доступен в пяти цветах, включая Extreme Night Black и Dawn Blue, а интерьер предлагает три цветовых решения с кристаллическими текстурами. Внутри установлены 30-дюймовый экран с разрешением 6K и интеллектуальная ручка управления, что делает салон «технологической кабиной завтрашнего дня». Lynk & Co 900 EM-P сочетает в себе мощь и инновации, предлагая пользователям современные решения для комфортного вождения.

#китай #внедорожник #гибрид #автосалон #lynk &amp; co
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