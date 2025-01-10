Аналитики Goldman Sachs пересмотрели прогнозы для AMD, снизив рейтинг до нейтрального и целевую цену акций. В условиях растущей конкуренции со стороны процессоров на базе Arm и замедленного роста рынка графических процессоров, компания сталкивается с новыми вызовами.

Аналитики Goldman Sachs выразили осторожность в отношении краткосрочных перспектив компании AMD, что отражает общую тенденцию на Уолл-стрит.

В новой заметке, написанной аналитиком Тошией Хари, подчеркивается, что акции AMD, вероятно, останутся в пределах узкого диапазона, пока не появится уверенность в будущем росте компании и ее маржи.

Основная проблема заключается в увеличении конкуренции со стороны процессоров на базе Arm, которые начинают занимать свою нишу на рынке. Хари отмечает, что, хотя AMD все еще имеет потенциал отобрать долю у Intel на рынке x86, текущие условия создают дополнительные риски. Он также указывает на замедленный рост рынка графических процессоров для центров обработки данных, что негативно сказывается на выручке AMD.

С момента, когда Goldman Sachs добавил акции AMD в список «Купить» в ноябре 2020 года, их рост составил всего 50%. Для сравнения, индекс S&P 500 за тот же период вырос на 72%. Это несоответствие вызывает вопросы о способности AMD поддерживать конкурентоспособность в условиях изменяющегося рынка.

В результате Goldman Sachs понизил целевую цену акций AMD с 175 до 129 долларов, что подразумевает ограниченный потенциал роста. Понижение рейтинга произошло всего через несколько дней после аналогичного решения HSBC, который снизил свою целевую цену акций AMD на 45%, до 110 долларов. HSBC считает, что планы AMD в сфере графических процессоров с искусственным интеллектом менее конкурентоспособны, чем ожидалось ранее.

Кроме того, Bank of America также выделил рост числа поставщиков процессоров на базе Arm как серьезную угрозу для доли рынка AMD. В третьем квартале 2024 года проникновение серверных процессоров на базе Arm достигло 7%, что значительно увеличилось по сравнению с предыдущими годами. Эти факторы создают атмосферу неопределенности для AMD.