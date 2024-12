Военно-морские силы США заключили контракт с Northrop Grumman на создание нового «самолета Судного дня» E-130J, который будет выполнять миссии TACAMO. Этот проект стоимостью около 3,5 миллиарда долларов включает в себя модернизацию грузовых самолетов C-130J-30.

Недавно Northrop Grumman представила новый рендеринг самолета E-130J, который станет частью программы Take Charge And Move Out (TACAMO) ВМС США. Этот проект, стоимостью около 3,5 миллиарда долларов, включает в себя переоборудование грузовых самолетов C-130J-30 для выполнения задач, связанных с обеспечением связи с атомными подводными лодками. Такие самолеты, как E-130J, называют «самолетами Судного дня», поскольку они играют ключевую роль в ядерной стратегии страны.

Предыдущая визуализация самолета TACAMO на базе C-130J-30 от Lockheed Martin

Основная задача TACAMO заключается в поддержке воздушного командования и управления, что позволяет отправлять приказы подводным лодкам, находящимся под водой. Это критически важная функция, особенно в условиях современных угроз. Новый рендеринг демонстрирует, что E-130J будет оснащен большим куполом спутниковой связи на передней части фюзеляжа, аналогичным тому, что установлен на текущих самолетах E-6B.

Новый рендеринг E-130J с различными антеннами и другими видимыми функциями

Кроме того, на верхней части фюзеляжа разместят несколько антенн, необходимых для надежной связи. Антенны под крыльями также присутствуют, их задача — поддержка высокочастотной связи. Специальная модификация шасси позволит не только улучшить охлаждение электроники, но и разместить дополнительные антенны, что важно для связи с наземными пунктами.

Одной из самых заметных особенностей E-130J станут длинные проволочные антенны, предназначенные для связи на сверхнизких частотах (VLF). Эти антенны могут достигать нескольких миль в длину и требуют, чтобы самолет летел медленно по круговым маршрутам, что позволяет опустить концы антенн вертикально вниз. Это обеспечивает надежную связь с подводными лодками, находящимися на глубине.

Ранее ВМС использовали модифицированные EC-130G и Q для выполнения задач TACAMO, но с появлением E-6B в 1990-х годах эти функции объединили. Новый E-130J позволит проводить более распределенные операции с большего числа аэродромов, что значительно упростит логистику и обслуживание.

Northrop Grumman планирует инвестировать более 1 миллиарда долларов в цифровые технологии, которые помогут ускорить проектирование и строительство E-130J. Это включает в себя использование передовых производственных методов и гибкого проектирования, что должно повысить эффективность всего процесса.

Важно отметить, что E-130J будет заменять только E-6B в программе TACAMO. Неясно, как ВВС США продолжат выполнять свои задачи в рамках программы Looking Glass, хотя в будущем планируется использование E-4C, который также может выполнять связанные функции.

Визуализация будущего E-4C SAOC для ВВС США