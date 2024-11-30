Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Ученые Калифорнийского университета выдвинули гипотезу о гамма-лучах и аксионах
Американские ученые предполагают, что гамма-лучи от нейтронных звезд могут помочь разгадать тайны темной материи. Если аксионы действительно существуют, их можно будет обнаружить всего за 10 секунд после взрыва сверхновой.

Темная материя остается одной из самых загадочных тем в астрономии. Она составляет около 27% всей массы Вселенной, но ученые до сих пор не могут ее обнаружить напрямую. Недавние исследования показывают, что взрывы сверхновых могут стать ключом к пониманию этой тайны. Команда ученых из Калифорнийского университета в Беркли выдвинула гипотезу, что гамма-лучи, исходящие от нейтронных звезд в момент взрыва, могут указывать на существование аксионов — гипотетических частиц, которые могут составлять темную материю.

По словам ученых, если взрыв сверхновой произойдет достаточно близко к Земле, гамма-лучи, испускаемые нейтронной звездой, могут быть зарегистрированы с помощью космического гамма-телескопа Fermi. Вероятность того, что Fermi поймает такой сигнал, составляет всего 10%. Однако, если это произойдет, ученые смогут определить массу аксионов и, возможно, решить загадку темной материи.

Сверхновые звезды представляют собой мощные космические события, возникающие, когда массивные звезды исчерпывают свое топливо и коллапсируют под действием собственной гравитации. В результате этого процесса формируются нейтронные звезды, обладающие сильными магнитными полями. Эти поля могут способствовать образованию аксионов, которые, в свою очередь, могут излучать гамма-лучи. Исследователи предполагают, что именно в этот короткий промежуток времени — всего 10 секунд после коллапса — гамма-лучи могут дать важную информацию о свойствах аксионов.

Команда сосредоточила свои усилия на аксионах, известных как аксионы КХД, которые имеют уникальную зависимость массы от температуры. Если бы Fermi смог зафиксировать гамма-лучи от нейтронной звезды, возникшей в результате взрыва сверхновой, это позволило бы ученым уточнить массу аксиона и его взаимодействие с обычной материей.

Темная материя представляет собой серьезную проблему для физиков. Она не взаимодействует со светом, что делает ее фактически невидимой. Однако аксионы, если они существуют, могут стать связующим звеном между квантовой механикой и общей теорией относительности Альберта Эйнштейна. Ученые уже провели множество экспериментов на Земле в поисках этих частиц, но именно исследование нейтронных звезд может стать прорывом.

В 1987 году произошел взрыв сверхновой 1987A, который стал важным событием для астрономов. Однако тогда телескоп Fermi не зафиксировал гамма-лучей. Если бы это произошло, ученые могли бы получить ценную информацию о свойствах аксионов. Теперь команда надеется, что следующий взрыв даст возможность не только подтвердить существование аксионов, но и уточнить их массу.

Существуют опасения, что исследователи могут упустить возможность обнаружить гамма-лучи от будущих сверхновых. Чтобы этого избежать, ученые работают над проектом, который позволит наблюдать за 100% неба в любое время. Они предложили создать спутниковую группу гамма-телескопов, названную Галактическим аксионным инструментом для сверхновых (GALAXIS).

#астрономия #темная материя #сверхновые #аксионы #гамма-лучи
+
Написать комментарий (0)
Этой зимой любители астрономии смогут увидеть сочетание редких астрономических явлений
Tencent Cloud: технология ИИ помогла китайскому Sky Eye FAST найти 51 пульсар
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Баллистический боеприпас РФ поразил производство комплектующих для ракетных систем ВСУ в Харькове
3
Киевская ПВО перехватила меньше "Гераней" чем могла бы из-за новых генераторов шумов на дронах
+
С-500 «Прометей» нейтрализует ракеты ATACMS, SCALP-EG и Р-360 «Нептун»
+
Российский FPV-дрон впервые уничтожил редкий американский ЗРК L3 Harris Vampire
3
Кладоискатель из Австралии случайно нашёл метеорит, цена которого намного выше золотого самородка
+
Свежие скриншоты One UI 7 демонстрируют ряд обновлённых приложений и значков
+
Новосибирские биоинженеры придумали аналогичный титану по свойствам материал
+
Intel готовит геймерам сюрприз, поскольку Arc B580 может стать быстрее и дешевле GeForce RTX 4060
6
Дольф Лундгрен одержал победу над раком после 9 лет борьбы
+
Серия Samsung Galaxy S25 получит скорость зарядки ниже, чем у модели Galaxy S24
+
Крупное обновление Minecraft с мистическим биомом и новыми мобами выйдет 3 декабря
+
В Китае нашли сразу 40 золотых жил, но учёные предлагают добывать драгоценный металл в космосе
1
Starlink разрешили предоставлять собственную мобильную связь в США напрямую через спутник
+
ВС России перехватили глубоко модернизированную украинскую крылатую ракету "Нептун"
+
Samsung расскажет о GDDR7 чипах с ёмкостью 24 Гбит и скоростью 42,5 Гбит/с на конференции ISSCC 2025
+
Путин — об ударах по центрам принятия решений на Украине: «Сегодня в течение дня всё возможно»
4
HyperOS 2.0 становится доступным ещё для трёх смартфонов и одного планшета Xiaomi
+
В Одессе береговые сооружения для защиты от морских высадок ушли под песок
+
Ударами ракет Х-32 было выведен из строя оборонный завод «Хартрон» в Харькове
+
ВС РФ ликвидировали 66 операторов дронов ВСУ в Харьковской области с помощью РСЗО «Торнадо»
4

Популярные статьи

Гаджеты СССР: 6 уникальных устройств советской эпохи
31
Почему немецкие танки Второй мировой так и не перешли на дизель
24
Почему эксперты не верят, что у Китая действительно есть истребитель 6-го поколения White Emperor
11
Почему Т-90М – по-прежнему актуальный российский ОБТ и никакая "Армата" ему на замену не нужна
40
Как мой знакомый сэкономил на апгрейде игрового ПК 70 000р, отделавшись покупкой процессора AMD
49
Обзор компактного SSD накопителя Silicon Power DS72
1
Получены результаты тестов - NVIDIA GeForce лучше для Linux, а AMD Radeon несостоятелен
27
Total War: Warhammer III - пример идеальной игры в 2024 году
5
Почему процессоры Intel и AMD стали такими дорогими и медленными, прибавляя всего 5% за поколение
9
Почему я принципиально не покупаю игры на релизе и избегаю игр с большой ценой
26

Сейчас обсуждают

Такой то
17:29
для КНДР на западе находится КНР
Северокорейские баллистические ракеты содержат западные компоненты
Дим Димыч
17:25
200-300 тыщ зп предлогают работягам в карьерах на ковырянии природных ресурсов в сибири. Пока москали сосут в офисах за 90. Одна вахта и карта твоя . Но есть нюанс. Покупать игрошлак за 150000-20000...
Эксперты считают, что в настоящее время приобретение RTX 4090 является крайне невыгодным решением
Nvidia&Intel Hater
17:25
да шиз это .Беринган бывший .реально просто дурак.Фразу про фризы и тп уже насток у него заезжена что палится сразу (так же как ад зависимостей у чучумбы).просто у него пукан горит что его огрызок 305...
Получены результаты тестов - NVIDIA GeForce лучше для Linux, а AMD Radeon несостоятелен
Nvidia&Intel Hater
17:24
Клоун.у тебя конченый огрызок 3050.твой стиль уже изучен.изыди нафиг в ПНД назад,шизофреник
Получены результаты тестов - NVIDIA GeForce лучше для Linux, а AMD Radeon несостоятелен
linux4ever
17:21
Geforce 6600? Обновляться пора.
Получены результаты тестов - NVIDIA GeForce лучше для Linux, а AMD Radeon несостоятелен
Vito Vago
17:20
Порошенко, пропил последние мозги! Тогда были ДВЕ страны, ГДР и ФРГ.
Порошенко призвал включить Украину в состав НАТО по примеру Западной Германии
Дим Димыч
17:19
На алике прямо сейчас висит 4090 , продавец в чяте подтвердил что товар новый оригинал, но есть нюанс картой вы не поиграетесь, доставки в рф нет. А так хороший ценик
Эксперты считают, что в настоящее время приобретение RTX 4090 является крайне невыгодным решением
Vito Vago
17:18
Цитата: "... стрелочные кнопки" *Эти кнопки для управления движения сейчас НЕ используются. Сейчас используются A, W, S, D.
8BitDo презентовала свою новую механическую клавиатуру в стиле ретро-консоли от Xbox
Nvidia&Intel Hater
17:17
а вы сами свои не видите таблицы?? да по сравнению с керогазами 14 серии убавили жор .но и производительность осталась такая же или хуже даже чем у 14 серии в разгоне и.амд их делает по прежнему в 9 с...
Почему процессоры Intel и AMD стали такими дорогими и медленными, прибавляя всего 5% за поколение
Владимир Свечников
17:15
Аргументы есть? Или только эмоции?
Почему процессоры Intel и AMD стали такими дорогими и медленными, прибавляя всего 5% за поколение
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем