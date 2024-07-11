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В Китае разработан способ точного встраивания генов с помощью РНК
Китайские ученые из Института зоологии Китайской академии наук разработали прорывную технологию генной инженерии, которая использует РНК для точного редактирования генов. Это открывает новые возможности для лечения генетических заболеваний, опухолей и других патологий. Публикация в журнале Cell описывает детали этого метода.

Китайские ученые из Института зоологии Китайской академии наук сделали важный шаг в развитии технологий генной инженерии. Им впервые удалось точно записывать гены, используя рибонуклеиновую кислоту (РНК) в качестве посредника. Эта революционная разработка может привести к появлению более эффективных, безопасных и доступных методов лечения генетических заболеваний, опухолей и других патологий.

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Согласно официальным сообщениям, команда исследователей Ли Вэя и Чжоу Ци из Института зоологии Китайской академии наук разработала новую технологию генной инженерии на основе ретротранспозонов. Ее ключевая особенность заключается в использовании РНК в качестве посредника для точной записи генов в геном.

До этого прорыва технологии редактирования генов, такие как CRISPR, позволяли точно изменять отдельные основания и короткие последовательности ДНК. Однако интеграция больших фрагментов ДНК в геном оставалась нерешенной проблемой в области генной инженерии. Новый метод, описанный в статье, опубликованной в журнале Cell (прикрепляет ссылку на документ: https://doi.org/10.1016/j.cell.2024.06.020), решает этот вопрос.

Исследователи разработали специальный инструмент на основе ретротранспозона R2, который использует РНК-доноры для точной записи крупных фрагментов генов (более 1,5 кб) в геномы различных клеточных линий млекопитающих и первичных клеток. Эффективность этого процесса достигает более 60%.

Разработка полноценных РНК-опосредованных, эффективных и точных инструментов для написания больших фрагментов функциональных генов в клетках млекопитающих

Такая технология открывает новые возможности для разработки методов генной и клеточной терапии. Она позволит вмешиваться в генетические дефекты и лечить заболевания, вызванные мутациями в разных участках генома. Эксперты отмечают, что использование РНК вместо ДНК делает этот подход более эффективным, безопасным и доступным по стоимости.

"Это исследование объединяет интеллектуальный анализ геномных данных и макромолекулярную инженерию для создания уникального инструмента ретротранспозона R2, который позволяет точно записывать большие фрагменты генов с помощью РНК-доноров", - комментирует ведущий автор Ли Вэй.

Фактически, новая разработка китайских ученых может стать основой для создания следующего поколения методов генной терапии, которые будут более эффективными, безопасными и доступными для лечения широкого спектра генетических заболеваний.

#китай #генная инженерия #редактирование генов #генная терапия #рнк
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