Epic Games выступает на стороне NVIDIA GeForce Now
Tim Sweeney, один из основателей Epic Games, заявил, что Epic Games полностью на стороне NVIDIA в их начинании с GeForce Now, который является стриминговым сервисом.
рекламаСама суть - у пользователей есть возможность играть не только в Fortnite, а и в другие проекты, которые представлены в Epic Games Store, тем более на любых платформы. Вместе с этим планируется всевозможное улучшение связи с облачным сервисом.
Sweeney придерживается мнения, что GeForce Now — одна из самых лояльных подписок не только для компаний которые издают игры или разрабатывают их, а и для рядовых пользователей ибо NVIDIA не считает нужным ни с кого брать налог.
рекламаКомпании, которые хотят двигать индустрию к более здоровому будущему для всех, должны поддерживать сервисы с таким подходом.
©Тим Суини
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Вместе с этим, Sweeney уверен, что облачные сервисы смогут победить "налоговый картель" в 30%, который установили Apple в App Store и Google на Android.
рекламаApple уже решила, что подобные сервисы не могут существовать на iOS, поэтому им не позволено конкурировать. Для корпорации подобная мания величия ничем хорошим не закончится.
©Тим Суини
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Tim уверен, что Google будет повышать давление на Apple к концу года из-за блокирования Stadia на iOS, вместе с этим Google сделает не действительным GeForce Now и xCloud в Google Play.
Sweeney заявил это после большой "чистки" GeForce Now: запустили сервис в мире 4 февраля и после этого из него удалили игры таких издателей как: Activision, Blizzard, 2K Games и Bethesda, а также The Long Dark.
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