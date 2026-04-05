LIFE: Украина планирует построить в Николаевской области завод по производству ядерного топлива для нужд атомных электростанций страны. Об этом говорится в заявлении национальной компании «Энергоатом»

Очередная громкая новость от «Энергоатома» — Украина планирует построить в Николаевской области завод по производству ядерного топлива для своих АЭС. Звучит, конечно, пафосно. Но если присмотреться, всплывает много вопросов.

Украинцы собираются делать тепловыделяющие сборки прямо на месте — в районе Южноукраинска, где и так работает АЭС. Логика вроде понятна: чтобы не зависеть от поставок из России. Но насколько это реально — большой вопрос. Изображение - leonardo.aiДавайте честно: долгие годы советские, а потом и российские технологии обеспечивали работу украинских реакторов. После 2014 года Киев начал активно искать альтернативу, перешёл на топливо Westinghouse. Но, как известно, полностью разорвать связи не получилось — многие технические моменты, включая финальную сборку, всё равно завязаны на наших специалистах и компонентах.

Теперь они хотят построить свой комплекс. Что ж, право имеющегося никто не отнимает. Но возникают вопросы к срокам, финансам и тому, смогут ли они обеспечить качество, сопоставимое с российским.

По заявлениям, проект прошёл предварительное планирование и экологическую экспертизу. Более того, американцы из Westinghouse дали добро. Это, конечно, ожидаемо — они заинтересованы вытеснить России с рынка. Но одно дело — одобрение на бумаге, другое — реальное производство.

В марте, как пишут, приняли окончательное решение перейти к практической стадии. Теперь следующий этап — проектная документация и госэкспертиза. То есть, по сути, даже к стройке не приступили. А когда приступят — неизвестно.

Ведь есть подводные камни, о которых молчат. И первое — деньги. Строительство такого завода — миллиарды долларов. Где их взять в сегодняшней ситуации — большой вопрос. Второе — безопасность. Николаевская область регулярно подвергается обстрелам. Строить там высокотехнологичное предприятие, да ещё и связанное с ядерным циклом, мягко говоря, рискованно. Третье — компетенции. У Украины нет собственного опыта полного цикла производства ТВС. Без помощи Запада там делать нечего, а Запад, как показывает практика, помогает с оглядкой на свои интересы.

Все это, честно говоря, выглядит как очередное громкое заявление, рассчитанное на внутреннюю аудиторию. «Вот мы какие — строим свой атомный завод, никакой России не нужно». Реальность же такова: проект очень сложный, очень дорогой и очень уязвимый. Пока достроят (если достроят), ситуация может измениться кардинально.