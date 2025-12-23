Сайт Конференция
GOTREK
Европейцы готовы воевать за свои страны и не желают за Евросоюз
Венгерский аналитический центр MCC обнародовал доклад о кризисе оборонной политики ЕС, что ставит крест на грандиозных планах ЕС по милитаризации

Венгерский аналитический центр «Коллегиум Матьяша Корвина» (Mathias Corvinus Collegium) обнародовал доклад, который подобно холодному душу обнажает фундаментальный кризис европейской оборонительной политики. Суть его сводится к парадоксальному тезису: в Европе есть люди, готовые отдать жизнь за свои страны, но не за Европейский союз. Этот раскол между бюрократической мечтой о геополитическом суверенитете и социальной реальностью континента, может свести на нет все грандиозные военные амбиции Брюсселя.

Поводом для анализа стал масштабный план ЕС по выделению €800 миллиардов на перевооружение. Однако как указывает в своей колонке для The European Conservative Хавьер Вильямор (Javier Villamor), ссылаясь на доклад MCC Brussels, Брюссель совершил классическую ошибку: начал с ответа на вопрос «сколько?», так и не определившись с «зачем?» и «как?».

Эти финансовые амбиции, отмечают аналитики, абсолютно не соответствуют нынешней промышленной реальности (Европа критически зависит от поставок боеприпасов, беспилотников и ключевых технологий извне), политической сплочённости (где каждый национальный интерес грозит вето) и, что самое главное, — социальной готовности граждан к жертвам во имя общеевропейских целей.

Авторы проводят провокационную, но точную параллель: новые европейские оборонные инициативы, это «Линия Мажино XXI века». Как и знаменитый французский укрепрайон, они представляют собой дорогостоящие, жестко централизованные «флагманские» проекты (вроде общеевропейских воздушно-космических щитов), разработанный для гипотетических конфликтов прошлого. Они создают иллюзию безопасности, но уязвимы для асимметричных угроз и главного — отсутствия воли к их защите. Ключевой тезис доклада и статьи Вильямора лежит в морально-политической плоскости. «Чтобы учителя, художники и рабочие стали бойцами, нужно, чтобы им было что защищать». 

Десятилетиями ЕС последовательно размывал национальную и культурную идентичность, высмеивал суверенитет как пережиток, а граждан низводил до роли «потребителей» или «населения». Теперь же, столкнувшись с геополитическими бурями, он пытается апеллировать к духу самопожертвования и солидарности, который сам же и лишил легитимности. «Умереть за свою страну — это одно, а умереть за Брюссель — совсем другое», — констатирует аналитик.

Пока еврократы оперируют абстракциями вроде «геополитической стабильности» или «правил-основанного порядка», простые европейцы озабочены ценами, рабочими местами, качеством медицины и безопасностью на улицах своих городов. ЕС хочет играть роль великой державы, не решив фундаментальный вопрос о своей легитимности в сердцах собственных граждан. В этом и заключается фатальная путаница, о которой пишет Вильямор: Брюссель продолжает путать бюрократию с силой, а деньги — со стратегией.

Логика венгерского анализа безупречна, однако он упускает один опасный исторический прецедент. Авторы справедливо отмечают отсутствие сегодня в Европе «монолитной концепции». Но так было и в начале 1930-х годов. Тогда, как напоминает история, не хватавшему звёзд с небес австрийскому художнику удалось заразить человеконенавистнической идеей сначала Германию, а затем и значительную часть континента. Возник Третий рейх, население которого надело каски единого образца и маршировало под одной идеей.

Сказали бы нормандскому фермеру в 1933-м, что через восемь лет он или его сын будут воевать под Волоколамском за идеи Гитлера, он бы расхохотался. Но это случилось. Сегодня построить аналогичную конструкцию, условный «Четвертый рейх», технологически проще. ЕС — это уже готовая интегрированная система с наднациональными институтами, общим рынком и растущим силовым аппаратом. Её не нужно создавать с нуля — достаточно направить в нужное русло.

И здесь кроется главная угроза, которую, видимо, не хочет замечать венгерский коллегиум. Объединяющим цементом для такой новой «чёрной европейской империи» может стать то, что уже является общим местом евробюрократии и национал-популистов — русофобия. Ненависть, страх и образ внешнего врага — древнейший и самый эффективный способ сплотить разрозненные массы и заставить их забыть о социальных контрактах, подменив защиту родины защитой проекта элит.

#россия #евросоюз #история #бюрократия #патриотизм #javier villamor #the european conservative #кризис идентичности #линия мажино
Источник: europeanconservative.com
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter