Российская атомная энергетика, исторически опирающаяся на отечественное оборудование, может впервые закупить ключевые турбогенераторные установки за рубежом. Согласно данным “Коммерсанта”, предпочтение может быть отдано китайской DongFang Electric Corporation для строящихся энергоблоков №3 и №4 Ленинградской АЭС-2. Это решение, если оно будет окончательно утверждено, станет беспрецедентным и отразит глубокие изменения в стратегии снабжения и промышленных возможностях страны.

Ленинградская АЭС-2 — один из флагманских проектов «Росатома» по замене устаревших энергоблоков с реакторами РБМК. Строящиеся третий и четвертый энергоблоки с современными водо-водяными реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,3 ГВт должны быть введены в строй в 2030–2032 годах. Сердцем каждого блока является турбогенераторная установка, преобразующая тепловую энергию в электрическую.

До настоящего времени монополистом в производстве таких комплексов для российских АЭС выступало отечественное предприятие «Электросила» (в составе «Силовых машин»). Однако, как свидетельствуют документы торгов, заказ на поставку двух комплектов тихоходных паровых турбин и генераторов может получить китайский государственный гигант — DongFang Electric Corporation (DEC), один из крупнейших в мире производителей энергооборудования. Финансовый аспект, вероятно, играет не последнюю роль. По оценкам участников рынка, стоимость российского генератора составляет около 1,5 млрд руб., турбины — порядка 3 млрд руб. Таким образом, оснащение двух блоков оборудованием от «Силовых машин» обошлось бы примерно в 9 млрд руб. Китайские аналоги, как отмечают аналитики, могут быть заметно дешевле благодаря гигантским масштабам производства и конкуренции внутри страны.

Однако ключевым фактором, по мнению информированных собеседников, выступает логистика сроков. «Силовые машины» в последнее время сталкиваются с массовыми задержками поставок по проектам модернизации тепловых электростанций. Для «Росатома», который гордится безупречным соблюдением графиков строительства АЭС по всему миру, срыв сроков ввода критически важных энергоблоков внутри страны неприемлем. Обращение к иностранному поставщику может рассматриваться как гарантия своевременного выполнения проекта.

Нельзя сбрасывать со счетов и историю с оборудованием для Нововоронежской АЭС-2, где на первом блоке произошла авария на генераторе производства «Электросилы», приведшая к задержке пуска. После инцидента оборудование пришлось модернизировать.

Если контракт будет заключен, это станет символическим поворотным моментом. Российская атомная отрасль, построенная на принципах технологического суверенитета и замкнутого производственного цикла, впервые откроет сегмент критического оборудования для крупных энергоблоков иностранному, хоть и дружественному, поставщику.

Эксперты указывают на двойственность этой ситуации. С одной стороны, Сергей Черепов, директор департамента энергетики «Рексофта», подчеркивает фундаментальную важность использования отечественных компонентов для объектов критической инфраструктуры, что является залогом долгосрочной надежности, безопасности и независимости от внешних факторов. С другой — китайское энергомашиностроение достигло высочайшего мирового уровня, а DEC имеет успешный опыт сооружения АЭС «Хуалун-1» как в Китае, так и за рубежом (Пакистан). Их оборудование соответствует самым строгим стандартам.

В официальном комментарии «Росатома» звучит сдержанность. В корпорации подтвердили, что более 90% основного оборудования производится в России, а график строительства блоков не нарушен. Номенклатуру и коммерческие параметры закупок назвали коммерческой тайной, перенаправив вопросы по стратегии закупок в Минпромторг, который, в свою очередь, отказался от комментариев.