Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
The Times: Кир Стармер уверен в конфискации российских ЗВР
The Times: Кир Стармер считает, что разблокировка замороженных российских фондов на сумму 100 миллиардов фунтов стерлингов неизбежна, поскольку переговоры достигли «критической стадии»

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер (Keir Starmer) заявил, что до заключения исторической сделки по использованию замороженных активов России для помощи Украине остались «буквально дни». Речь, по данным The Times, идёт о сумме до £100 млрд (около €120 млрд), включая £8 млрд, замороженных непосредственно в британских банках. Эта уверенность, однако, больше говорит не о технической готовности документов, а о резкой эскалации политической игры, в которой замороженные резервы стали последним крупным козырем Запада.

Заявления Стармера последовали сразу после его трёхсторонних переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцом (Friedrich Merz) и президентом Франции Эммануэлем Макроном (Emmanuel Macron), на которых также присутствовал Владимир Зеленский. Этот формат — Британия, Франция, Германия, не случаен. Именно эти три страны формируют финансовое и политическое ядро так называемой «коалиции желающих» внутри Западного альянса. Они же являются главными донорами военной помощи Украине на фоне сокращающейся поддержки США.Как утверждает The Times,  европейские лидеры, особенно в Париже и Берлине, опасаются, что США, стремясь к сделке, могут навязать Киеву условия, неприемлемые для европейской безопасности. Замороженные активы в этой ситуации видятся им как мощный рычаг давления не только на Москву, но и как инструмент укрепления европейской позиции за столом переговоров.

Объём в £100 млрд, по оценкам издания, способен обеспечить ведение Украиной боевых действий ещё на два года. На фоне затягивания утверждения нового пакета помощи в Конгрессе США ($60 млрд по Supporting Ukraine Act of 2025) и снижения общего уровня европейской поддержки, эти средства становятся вопросом выживания украинской армии. Для Стармера, Мерца и Макрона успех в вопросе с активами, это проверка их способности не только декларировать, но и реализовывать сложнейшие решения, мотивируя остальных членов ЕС и G7.

Оптимизм Лондона, однако, сталкивается с суровой реальностью европейской бюрократии и правовых норм. Основное препятствие Бельгия, а точнее, бельгийский центральный депозитарий Euroclear, где хранится подавляющая часть (около €200 млрд) замороженных российских суверенных активов.

Позиция премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо (Alexander De Croo), поддержанная парламентом, до сих пор была крайне осторожной. Бельгийцы, чья экономика существенно зарабатывает на операциях с ценными бумагами, справедливо опасаются долгосрочных последствий для статуса евро как резервной валюты и для всей системы международного финансового права. Их предложение сводилось к использованию не самих активов, а прибыли от них, что даёт гораздо меньшие и растянутые во времени суммы.

Таким образом, «сделка», о которой говорит Стармер, — это не прямое изъятие, а, скорее всего, сложная финансовая конструкция: использование будущих доходов от активов в качестве обеспечения для выпуска облигаций или предоставления масштабного кредита Украине. Согласование такой схемы между всеми странами G7, Еврокомиссией и частным сектором задача экстраординарной сложности, и уложиться в «несколько дней» будет практически чудом.

Заявления британского премьера это также сигнал и попытка создать фактор «неизбежности» перед двумя ключевыми событиями. У Конгресса США есть время до 30 января, чтобы принять Supporting Ukraine Act, который предполагает не только $60 млрд помощи, но и конфискацию российских активов на территории США. Успех или провал в Вашингтоне напрямую влияет на решимость европейцев. Согласованная позиция G7 по активам была бы мощным сигналом солидарности.

И если «ядро» в лице Берлина, Парижа и Лондона сможет продавить решение, это докажет жизнеспособность Европы в вопросах безопасности. Если же процесс утонет в спорах, это станет подтверждением глубокого раскола и слабости, чем незамедлительно воспользуется Кремль.

И здесь становиться понятно, что уверенность Кира Стармера это не столько прогноз, сколько дипломатический инструмент давления. Он пытается задать повестку и темп, создавая ощущение, что решение уже принято и остались лишь технические детали. Реальность такова, что путь к £100 млрд лежит через лабиринт юридических рисков, экономических опасений и политических компромиссов. Следующие неделя-полторы покажут, способна ли «коалиция желающих» преодолеть сопротивление скептиков и превратить замороженные активы из символа санкций в реальное оружие финансирования. В случае успеха это станет беспрецедентным прецедентом в международных финансах. В случае провала, продемонстрирует пределы возможностей даже самой решительной части Запада в противостоянии с Россией.

#санкции #кризис #лондон #замороженные активы россии #международное право #the times #emmanuel macron #friedrich merz #keir starmer #supporting ukraine act of 2025 #звр
Источник: thetimes.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ПК с i9-14900KF в паре с 64 ГБ DDR5 и RTX 4070 Ti Super был куплен за пятую часть его реальной цены
8
Во Франции обнаружили клад из 40 000 римских монет, зарытый 1700 лет назад в полу дома
2
9to5Google: Apple и Google упростят перенос данных с iPhone на Android и обратно
1
Core Ultra X9 388H оказался до 21% быстрее Ultra 9 285H в Geekbench и обошёл даже Ryzen AI MAX+ 395
+
В ОАЭ продали самый дорогой суперкар McLaren F1 в мире
+
Ремейк Assassin’s Creed IV Black Flag получил возрастной рейтинг PEGI
1
Сверхмассивная черная дыра выбросила вещество в космос со скоростью 60 000 км/с
+
Ученые предложили новую концепцию варп-двигателя на основе известных законов современной физики
3
Твердотельные накопители Mini-SSD компании BIWIN выходят на потребительский рынок
+
В озере Онтарио обнаружена хорошо сохранившаяся двухмачтовая шхуна постройки начала XIX века
+
В XDA назвали 3 причины избегать покупки TN-мониторов в 2026 году
6
Новый российский электровоз «Орлец» вышел на финальные испытания перед запуском в серию
+
Патч KB5070311 для Windows 11 устранил сбои видеокарт AMD в ARC Raiders и ряде других игр
+
Новый российский трамвай «Синара» прошёл сертификацию и готов к серийному выпуску
+
Геологи выяснили причину асимметричного остывания полушарий Земли
+
ВМС США планируют разработать новый железнодорожный вагон для перевозки баллистических ракет
1
Комплекты памяти DDR5 большой емкости стоят дороже видеокарты GeForce RTX 5090
+
Еще одна единица УТС-800 приступила к летным испытаниям
+
Владельцы игры Tomb Raider 2013 года получили GOTY версию игры бесплатно
+
Microsoft планирует сделать Windows 11 лучшей платформой для игр и перечислила игровые улучшения ОС
6

Популярные статьи

Будущее Steam и PlayStation под вопросом — впереди самый сложный период для игровой индустрии
6
«Плохой человек», «Красавчики» - краткий обзор фильмов
+
«Иллюзия обмана 3» — это уже не магия (субъективный обзор)
2
Про Су-47 «Беркут» — уникальный экспериментальный истребитель с крылом обратной стреловидности
3
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
33
Запасной компьютер дома - для чего пригодится и как собрать его за копейки в 2025 году
5
Почему я считаю 2025 год самым неудачным в истории Steam — обзор главных проблем и просчетов Valve
10
Этика в эпоху технического прогресса — будущее настало раньше, чем мораль успела подготовиться
9
Обзор на фильм «Иллюзия обмана 3» или почему фокус можно показывать только один раз
2
«Обнаружен вирус» или как нас выживают с Windows 10
4

Сейчас обсуждают

pasha999
09:48
Непран-перелогинься
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
pasha999
09:47
А его высеры кто то вообще читает ?
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
Waramagedon
09:35
Он не в курсе того о чем пишет.
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
aoxoa1
09:24
Решение должно быть такое - после выделения средств - сравнивается с землей европейская инфраструктура на кратно большую сумму. Имеем право, можем. Что останавливает? И желательно заранее закрепить в...
Nintendo потеряла $14 млрд из-за дефицита DRAM и повышения цен компонентов Switch 2
Любое Имя
09:22
Продолжение работ стало возможным лишь благодаря инициативе ОКБ Сухого, что не решало вопроса о масштабном производстве. К тому времени военная доктрина сместила приоритеты: на первый план для истреби...
Про Су-47 «Беркут» — уникальный экспериментальный истребитель с крылом обратной стреловидности
JAX1979
09:22
Ясень пень. В ломбардах не дурачки сидят. Запихнуть могли только бракованный товар, чтобы хоть за какие деньги слить
ПК с i9-14900KF в паре с 64 ГБ DDR5 и RTX 4070 Ti Super был куплен за пятую часть его реальной цены
spoonch
09:02
Как-то странно что у тебя вообще какие то вопросы по вин10 были? У меня машина на 11 и доступ к локальному серверу на UNIX через SSH/xrdp зачем придумывать какие-то костыли на дохлой системе?
«Обнаружен вирус» или как нас выживают с Windows 10
Anton Demenchuk
08:54
Поди ситуация один в один как с автовазом?, ценник космос, принуждают, запчастей нет или цена космос, надежность низкая. Чисто предположение.
Производство тракторов в России сократилось вдвое
Терминатор
08:51
Объясни почему карты Nvidia подорожали вместе с оперативной памятью. а карты Radeon в цене упали. Даже 9070xt толкают всего за 80т.р. ниже рекомендованной цены и то не берут.
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb DDR3 - начало заката AMD
NuclearMissionJam
08:47
Продажа предметов приносит больше денег, чем продажа игр, потому что предметы имеют бесконечный потенциал. Проще говоря, один какой-нибудь скин за год может принести больше Valve, чем проданная по пол...
Почему я считаю 2025 год самым неудачным в истории Steam — обзор главных проблем и просчетов Valve
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter