Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Российский электромобиль «Атом» готовят к выходу на рынок такси
Электромобиль «Атом» получит право работать в такси после старта серийного производства. Компания-разработчик АО «Кама» подтвердила, что машина соответствует требованиям нового закона о локализации.

Компания АО «Кама», которая разрабатывает российский электромобиль «Атом», планирует вывести модель в сегмент такси. По информации 32CARS.RU, сделать это получится после начала серийного производства: тогда автомобиль смогут подать на включение в официальный перечень Минпромторга.

Может быть интересно

© пресс-служба Атом

Разработчик рассчитывает подготовить необходимый комплект документов к моменту начала серийного изготовления. После этого модель сможет претендовать на попадание в список автомобилей, которые регионы вправе использовать в таксомоторных парках.

В компании считают, что электромобиль подходит под категорию отечественных машин с высоким уровнем локализации. Такая категория предусмотрена действующими требованиями для допуска транспорта в сферу такси.

С этого месяца в России действуют новые правила. Они требуют, чтобы автомобиль соответствовал определенному уровню локализации производства или выпускался в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного в установленный период.

Минпромторг уже обновил перечень моделей, отвечающих этим условиям. В него вошли несколько автомобилей Lada, машины Sollers, электромобили Evolute, ряд моделей Voyah, а также кроссоверы «Москвич» и UMO 5. После старта серийного выпуска «Атом» сможет подать заявку на включение в этот список.

#электромобили #такси #минпромторг #атом #ао кама #закон о локализации
Источник: 32cars.ru
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России бывший завод Bosch перезапустил производство электроинструментов под брендом «Энгельс»
29
Nvidia может выпустить GeForce RTX 5050 9 ГБ GDDR7 и RTX 5060 с GPU GB205 от RTX 5070
2
На крупнейшей ГЭС Северного Кавказа установили ротор генератора нового гидроагрегата №3
+
Bitcoin поднялся до $73 000 на фоне интереса к рынку со стороны институциональных инвесторов
+
Эксперт показал степень выгорания OLED-монитора после двух лет интенсивного использования
6
Российский мессенджер MAX открыл регистрацию для пользователей из 40 государств
6
Мощная вспышка на Солнце вызвала аномальные изменения в атмосфере Марса
+
Gamers Nexus: AMD выпускает более надёжные и качественные графические драйверы по сравнению с NVIDIA
3
Внеплановый драйвер NVIDIA GeForce Hotfix 595.76 решает проблемы с напряжением на видеокартах RTX 50
2
PC World: Установка Windows 12 с ИИ Copilot может потребовать более современного оборудования
7
Need for Speed Carbon с трассировкой пути протестировали на RTX 5080 и сравнили с оригиналом
2
Nothing представила смартфоны Phone 4a и 4a Pro с подсветкой Glyph Bar
+
На российском спутнике «Экспресс-АТ1» произошёл сбой и временно пропал сигнал
1
В Китае создали беспилотник из бамбука, который летает со скоростью 100 км/ч
+
Уязвимость в мессенджере Max позволяет без авторизации получать доступ к фотографиям из чатов
+
«Калашников» показал БПЛА «Легионер» для ближневосточных заказчиков на выставке «Нефтегаз-2026»
+
Обновленную версию GeForce RTX 5050 с 9 ГБ видеопамяти GDDR7 могут представить на Computex 2026
2
Каждый пятый россиянин хотел бы отказаться от «Госуслуг» и цифровых документов
4
Астрофизики определили срок существования технологически развитых цивилизаций в 5000 лет
4
Инвесторы вывели с бирж рекордное количество биткоинов с ноября 2025 года
+

Популярные статьи

Собираем игровой ПК весной 2026 года с максимально выгодным соотношением цены и производительности
13
PlayStation 3, Nintendo 64, Xbox One – феномен «проклятие третьей консоли»
2
Пять лучших фильмов с Мэрилин Монро (субъективно)
1
Как геймеры получают 100% скидки на игры PlayStation 5
+

Сейчас обсуждают

32Влад32
04:23
На любителя
Эксперт показал степень выгорания OLED-монитора после двух лет интенсивного использования
Garthar
04:22
Ты свой монолог перед зеркалом случайно выложил в интернет.
США планирует принудить технологических гигантов самостоятельно оплачивать электроэнергию
Алекс Федор
03:30
В днс дешевле
Собираем игровой ПК весной 2026 года с максимально выгодным соотношением цены и производительности
VladTag
01:31
Страна? Прогиб засчитан.
США планирует принудить технологических гигантов самостоятельно оплачивать электроэнергию
TARAKAN-BF3
01:17
На WB: 1 Материнская плата PULSE B850M WIFI AM5 AMD B850 mATX RTL 10 998р 2 Ryzen 5 9600X Процессор OEM 14 465 р 3 Видеокарта AMD Radeon RX 9060 XT Gaming OC 16 ГБ 36 674р 4 Модульный блок питания Cre...
Собираем игровой ПК весной 2026 года с максимально выгодным соотношением цены и производительности
Dentarg
00:51
Если это всё незаконно и заблокировано, нафига обязывать каналы бота РКН туда добавлять и что-то регистрировать?
ФАС разъяснила запрет на размещение рекламы в Telegram
[ AtoM ]
00:25
кому нужен такой комп? мужику задроту? в основном 80% масс собирают на 12100+5050-5060
Собираем игровой ПК весной 2026 года с максимально выгодным соотношением цены и производительности
32Влад32
00:03
"...понижает частоту кадров в среднем с 500-600 fps до 30-40 fps." Ну и нафиг это надо?
Need for Speed Carbon с трассировкой пути протестировали на RTX 5080 и сравнили с оригиналом
32Влад32
23:56
Эпоха доступных персональных компьютеров подходит к концу?
Производители памяти продолжают взвинчивать цены на NAND из-за бума ИИ
Владислав Холод
23:50
Z ФАЛЬКОВ КИРИЛ пыт ПСихичСКИ НЕ УРАВОВЕВЕШЕН Я МОГУ ПОВЕСИТься вЕДЬ КОМПЬЮТЕР НЕ ЬТРАХАЕТСЯ ПЛОХО СМАЗКА НЕ РАБОАТЕТ ТОКОМ БЬЕТ ТОЧЕЕ НЕДАВНО ИЗЕУЧЕННОЙ ТАКТИКОЙ ШАРПИНГАНА? Z бывал в блоке ПИТАНиЯ ...
Не включается компьютер - самостоятельный ремонт и диагностика ПК своими руками без сторонней помощи мастеров и сервисного центра
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter