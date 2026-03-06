Электромобиль «Атом» получит право работать в такси после старта серийного производства. Компания-разработчик АО «Кама» подтвердила, что машина соответствует требованиям нового закона о локализации.

Компания АО «Кама», которая разрабатывает российский электромобиль «Атом», планирует вывести модель в сегмент такси. По информации 32CARS.RU, сделать это получится после начала серийного производства: тогда автомобиль смогут подать на включение в официальный перечень Минпромторга.

Может быть интересно

© пресс-служба Атом

Разработчик рассчитывает подготовить необходимый комплект документов к моменту начала серийного изготовления. После этого модель сможет претендовать на попадание в список автомобилей, которые регионы вправе использовать в таксомоторных парках.

В компании считают, что электромобиль подходит под категорию отечественных машин с высоким уровнем локализации. Такая категория предусмотрена действующими требованиями для допуска транспорта в сферу такси.

С этого месяца в России действуют новые правила. Они требуют, чтобы автомобиль соответствовал определенному уровню локализации производства или выпускался в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного в установленный период.

Минпромторг уже обновил перечень моделей, отвечающих этим условиям. В него вошли несколько автомобилей Lada, машины Sollers, электромобили Evolute, ряд моделей Voyah, а также кроссоверы «Москвич» и UMO 5. После старта серийного выпуска «Атом» сможет подать заявку на включение в этот список.