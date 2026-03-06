Производитель уточняет, что это один из самых мощных бульдозеров тяжёлого класса в его модельном ряду.

Любая разработка карьера немыслима без соответствующей техники: исполинских самосвалов, бульдозеров и экскаваторов. И вот сегодня пресс-служба БЕЛАЗа отрапортовала о начале заводских испытаний крупного 50-тонного карьерного колёсного бульдозера БЕЛАЗ-78542.

Источник изображения: БЕЛАЗ.

Как отмечает производитель, данная машина предназначена для планировки карьерных площадок, а также для срезки грунта и горной массы. С технической точки зрения бульдозер полностью адаптирован под работу в тяжёлых условиях карьеров, оснащается 550-сильным двигателем и может развивать скорость до 35 км/ч, что для техники такого рода и массы, в общем-то, достаточно шустро.

Инженеры БЕЛАЗа также установили в новый бульдозер «умную» трансмиссию, которая автоматически регулирует тяговое усилие, защищая колёса от пробуксовки и преждевременного износа. Наконец, позаботились и о комфорте оператора: просторная кабина оснащена мониторами, отображающими всю необходимую рабочую информацию.

После завершения заводских испытаний БЕЛАЗ-78542 поедет на реальный карьер, где его испытают уже в режиме настоящей эксплуатации.