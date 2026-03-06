На протяжении двух кварталов подряд компания Samsung удваивает стоимость чипов памяти NAND

Многострадальный рынок персональных компьютеров скоро получит очередной удар, поскольку вслед за масштабным подорожанием оперативной памяти будет дальше дорожать память NAND. Южнокорейское издание Sedaily сообщает, что компания Samsung во втором квартале собирается поднять цены на чипы флеш-памяти на 100%. На столько же она увеличила их стоимость в нынешнем квартале. Таким образом, едва год успел начаться, Samsung увеличила стоимость NAND более чем на 200%. Причина прежняя - спрос со стороны искусственного интеллекта.

Изображение: Samsung

Может быть интересно

В 2025 году цены на NAND уже увеличились на 450%, отчасти по причине роста спроса на оперативную память. Компании отдавали свои производственные мощности памяти DRAM в ущерб NAND, но теперь растёт спрос на твердотельные накопители в стойках искусственного интеллекта, таких как Vera Rubin. Накопители нужны для обработки рабочих нагрузок с длительным контекстом.

Таким образом, скоро персональные компьютеры ожидает очередная волна подорожания, которая сделает их недоступными для части пользователей.