Обновленный сенсор vivo X300 Ultra получил усовершенствованную систему стабилизации

На выставке MWC 2026 состоялся анонс смартфона vivo X300 Ultra, однако изначально производитель не предоставил полных данных о его внешнем виде и начинке. Ближе к завершению мероприятия компания всё же прояснила ключевые особенности основной тыловой камеры устройства.

Источник изображения: DGL

В своем посте в социальной сети менеджер по продукции vivo Хань Босяо подтвердил, что в X300 Ultra будет установлена главная камера с разрешением 200 мегапикселей. Она использует сенсор Sony LYTIA-901 размером 1/1,12 дюйма и эквивалентным фокусным расстоянием 35 мм. Как заявляет производитель, этот новый датчик обладает на 30% более высокой светочувствительностью на пиксель в сравнении с предшественниками.

Также vivo сообщает, что обновленный сенсор получил усовершенствованную систему стабилизации, соответствующую стандарту CIPA 6.5. Это позволит улучшить качество фото при слабом освещении и записи видео. Для сравнения, предыдущая модель X200 Ultra имела сертификацию CIPA 5.0.

Источник изображения: GSMArena

Кроме того, оптическая схема 200-мегапиксельного модуля камеры была переработана: теперь она включает 1 стеклянный и 6 пластиковых линз со специальным покрытием. Данное решение, по утверждению компании, уменьшает уровень бликов на 30% относительно прошлой версии.

Согласно актуальным утечкам, тыловая камера vivo X300 Ultra также будет включать сверхширокоугольный модуль на 50 Мп, перископический телеобъектив на 200 Мп и 5-мегапиксельный мультиспектральный датчик.