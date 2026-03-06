Тебе телевизор, мне телевизор, всем по телевизору.

Электрическая версия спортивного купе Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe потихоньку предстаёт перед автолюбителям в своей красе. Сегодня Mercedes опубликовал фотографии салона нового электрокара, из которых следует, что интерьер машины полностью соответствует привычному интерьеру спортивных купе от ателье AMG, с поправкой разве что на обилие сенсорных мониторов.

Источник изображения: Mercedes-Benz Group.

Дизайн новой Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe подразумевает акцент на водителе как на главном человеке в машине: центральная консоль, через которую осуществляется управление вторичными системами автомобиля, повёрнута к водителю, а для переднего пассажира установлен дополнительный экран.

Источник изображения: Mercedes-Benz Group.

Следует отметить, что речь идёт о четырёхдверном купе, так что место для задних пассажиров также предусмотрено, причём им не придётся залезать внутрь через места для водителя и переднего пассажира, как это реализовано в стандартных четырёхместных двухдверных купе.

Источник изображения: Mercedes-Benz Group.

В остальном интерьер соответствует модели, её классу и конкретным «фишкам» производителя: отдельно выведенная на рулевое колесо кнопка режима «Спорт+», регуляторы отклика машины на нажатие педали «газа», кнопка смены режима работы подвески, спортивные сидения и в целом агрессивный напоминающий современный истребитель дизайн салона.