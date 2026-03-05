Теперь ловить даже на парковке будет в том числе с зарубежными SIM-картами.

Хоть мессенджер Max и позиционировался изначально как национальный, но экономическая логика вынуждает его распространяться и за пределы России. Как сообщила пресс-служба мессенджера основным средствам массовой информации, теперь зарегистрироваться в Max могут жители 40 государств с помощью соответствующих SIM-карт.

Источник изображения: Max.

Причём речь идёт не только о странах так называемого ближнего зарубежья, но и вполне себе отдалённого. Так, зарегистрироваться в Max теперь можно с SIM-картами сотовых операторов в ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции, Вьетнаме, Лаосе, Колумбии, Никарагуа, Венесуэле, Конго и других государствах. Многие из них, к слову, сейчас являются популярными туристическими направлениями для россиян. Осталось только добавить в список Египет и Таиланд, и тогда его можно будет назвать примерно завершённым.

Напомним, что Max по состоянию на середину января текущего года насчитывал 85 миллионов зарегистрированных пользователей. Активная пользовательская база — те, кто заходят в приложение хотя бы раз в месяц — превышает 70 миллионов человек.