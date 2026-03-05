Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
ТМХ начал испытывать щелочные аккумуляторы на новейших метропоездах «Москва-2026»
В режиме реальной эксплуатации.

Электропоезда в обязательном порядке оснащаются аккумуляторными батареями, призванными поддерживать электроснабжение состава в случае аварийной ситуации и обесточивания линии. Преимущественно на российских поездах применяются свинцово-кислотные аккумуляторы, но более приемлемым со всех точек зрения решением является использование щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов.

Источник изображения: «Трансмашхолдинг».

И вот, как сообщила пресс-служба «Трансмашхолдинга» (ТМХ), на новейших метропоездах «Москва-2026» в режиме реальной эксплуатации начались испытания малообслуживаемых щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов 55KGL125P, производимых саратовским заводом аккумуляторных батарей, ныне входящим в состав энергетического подразделения ТМХ.

Как отмечает производитель, срок службы таких резервных источников питания вчетверо превышает срок службы ранее использовавшихся свинцово-кислотных батарей и составляет 10 лет, что значительно сокращает расходы на обслуживание этого узла поезда в течение срока его эксплуатации.

Кроме того, сама конструкция таких батарей исключает вероятность их неожиданного выхода из строя, электролит сохраняет годность в течение всего срока службы, а электроды устойчивы к коррозии и невосприимчивы к глубине разряда батареи. Проще говоря, такие аккумуляторы способны выдерживать огромные нагрузки и после этого восстанавливать свою работоспособность.

#россия #технологии #экономика #техника #промышленность #наука #транспорт #аккумуляторы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter