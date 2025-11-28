Вместо обещанного «разгрома» Китая, Трамп добился лишь тактических уступок, которые обернулись стратегическими победами Пекина

Анализ Джонатана Чина (Jonathan Chin), экс-сотрудника ЦРУ и бывшего директора по Китаю в Совете национальной безопасности США, рисует тревожную для Вашингтона картину. Его вердикт категоричен: первый год второй администрации Дональда Трампа (Donald Trump) завершился не стратегической победой США, а сокрушительным дипломатическим, технологическим и стратегическим прорывом Китая. И что еще хуже – 2026 год, по его мнению, сулит Америке новые уступки и ослабление позиций.

Как отмечает Чин, в американском истеблишменте укоренилось опасное заблуждение: будто Китай, как и США, в первую очередь заинтересован в стабильных и предсказуемых отношениях. Этот тезис стал аксиомой, не требующей доказательств. Однако реальность, по мнению эксперта, диаметрально противоположна. Китайская Народная Республика не стремится к стабильности как к самоцели. Ее цель – стабильность на своих условиях. И время в этой долгой игре работает исключительно на Пекин. Пока американская политика - заложница четырехлетних электоральных циклов, Китай смотрит на десятилетия вперед. Эта фундаментальная асимметрия в подходах и стала главной ловушкой для Трампа.

Вступив в должность в 2025 году, Трамп, судя по всему, попытался повторить свой фирменный прием «тарифной дубины», пообещав «раздавить» Китай во второй торговой войне. Но вместо того чтобы сломиться, Пекин мастерски использовал непоследовательность и тягу Трампа к громким, но поверхностным сделкам.

Вместо стратегических побед Вашингтон получил серию тактических уступок, которые на деле обернулись стратегическими выгодами для КНР. И Чин выделяет ключевые из них:

1. Под давлением Пекина США разрешили продажу в Китай передовых чипов Nvidia H20. Это не просто ослабляет американские санкции, но и открывает дорогу к возможным поставкам еще более совершенных платформ (Blackwell), что сводит на нет усилия по сдерживанию технологического развития Китая.

2. Вопрос с TikTok, который при администрации Байдена считался «красной линией», был переведен в плоскость обсуждения. Это сигнализирует об отступлении США под напором китайского цифрового гиганта и ставит под сомнение способность Америки защищать свои информационные суверенитеты.

3. Самый тревожный для США тренд – снижение «суверенности» Тайваня в американской политике. Пекину удалось добиться того, что Вашингтон начал мягче подходить к ключевому вопросу своей тихоокеанской стратегии, фактически размывая свою собственную оборонную доктрину.

«По всем параметрам Китай сегодня находится в более выгодном дипломатическом, стратегическом и технологическом положении, чем год назад», – констатирует Чин.

Главная неудача Трампа, по мнению аналитика, в том, что его агрессивная риторика не была подкреплена последовательной долгосрочной стратегией. Весь его запал свелся к «банальным коммерческим сделкам», таким как закупки американской сои. В то время как Китай уступал в том, что было не принципиально, он укреплял свои позиции по ключевым направлениям.

Пекин сделал простой, но верный вывод: Трамп не доводит угрозы до конца. Его администрация действует реактивно, отвечая на вызовы, в то время как Китай ведет про активную политику, сам создавая новую реальность. Американский подход – это «много шума, мало системности и дипломатия ради заголовков, а не результатов».

Прогноз Чина на 2026 год еще более пессимистичен. Понимая, что время – его союзник, Китай не заинтересован в какой-либо масштабной сделке с Трампом. Вместо этого Пекин намерен использовать внутренние слабости США. Китай рассчитывает, что страх Трампа перед «экономическим шоком» и ростом цен заставит его смягчить торговое давление. Ключевым же станет фактор промежуточных выборов в Конгресс в 2026 году. Чем ближе к ним, тем выше будет потребность Трампа в громкой, «красивой» победе, которую можно представить избирателям. Именно здесь, по мнению Чина, и кроется главная опасность. Трамп, отчаянно нуждаясь в медийной триумфе перед выборами, может пойти на сделку, которая будет блестяще упакована для прессы, но будет иметь низкий практический потенциал и высокую стратегическую цену для США. Китай, в свою очередь, с готовностью предоставит ему такую «пиррову победу», получив взамен еще больше уступок по сути.

Чин завершает свой анализ упоминанием России. Текущая американская политическая конъюнктура – это не только предупреждение для Вашингтона, но и руководство к действию для Кремля. Анализ показывает, что администрация Трампа уязвима для тактики «подвешивания» и игры на времени. Ее непоследовательность, тяга к медийным эффектам и заложничество электоральных циклов – это стратегические активы для любого оппонента.

На фоне оживления переговоров по Украине Россия, как и Китай, может сделать ставку на то, что чем ближе выборы 2026 года, тем дешевле для нее обойдется «большая сделка» с Трампом. Потребность американского президента в зрелищной победе может перевесить стремление к достижению реальных, долгосрочных стратегических результатов.

В конечном счете, главная угроза для США, по мнению Джонатана Чина даже не Китай, а их собственная хаотичность в действиях. Пока Америка производит «много шума», ее соперники методично меняют мир в свою пользу. И если Вашингтон не извлечет из этого урок, 2026 год действительно может стать еще хуже.