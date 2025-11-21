В пятницу контракт на поставку электроэнергии во второй половине дня, на аукционе Epex Spot SE, взлетел до 313,27 евро за мегаватт-час

Европейская энергосистема вновь демонстрирует свою уязвимость. Над континентом нависла угроза сложного климатического явления, способного кардинально изменить погодные условия. Этот метеорологический феномен может открыть дорогу арктическому воздуху в Северную и Центральную Европу уже в конце месяца. Аналитики Kpler прогнозируют новые ценовые скачки в Германии на следующей неделе. Механизм прост и жесток: резкое похолодание вызывает мгновенный скачок спроса на отопление, что при существующих ограничениях предложения, неминуемо приводит к росту цен на электроэнергию. Рынок уже начинает учитывать этот риск в своих котировках. Особую тревожность ситуации придает то, что европейская энергосистема встречает этот вызов в ослабленном состоянии. Ноябрь оказался исключительно маловетренным, что серьезно ограничило генерацию. По данным ENTSO-E, выработка ветровой энергии стабильно отстает от сезонных норм.

Прогнозы и вовсе выглядят катастрофическими: согласно модели Bloomberg и Европейской энергетической биржи AG, средняя выработка ветрогенераторов в Германии на следующей неделе составит лишь около 12,2 гигаватт. Это на треть ниже среднего показателя последних лет, который достигает 18 гигаватт. Такой дефицит "зеленой" энергии приходится экстренно компенсировать традиционными источниками. Объем тепловой генерации в Германии достиг 35,5 гигаватт. Это самый высокий показатель с конца февраля.

Эта вынужденная мера обнажает стратегическую уязвимость Германии, которая в 2023 году окончательно отказалась от атомной энергетики. Страна сознательно лишилась важного источника стабильной низкоуглеродной энергии в тот самый момент, когда надежность ветровой и солнечной генерации продолжает оставаться под вопросом.

Показательна в этой ситуации и Франция — страна с самой развитой в Европе атомной энергетикой. Казалось бы, ей проще пережить погодные аномалии. Однако и здесь пришлось экстренно увеличить использование газовых электростанций. В периоды пикового спроса, выросшего на 30% по сравнению с предыдущей неделей, газовая генерация покрывала до 8% потребностей страны против обычных 2%. Это наглядно демонстрирует, что даже самые устойчивые энергосистемы не застрахованы от необходимости подключать дорогие и углеродоемкие мощности в периоды экстремальных нагрузок. Вырисовывающийся сценарий выглядит тревожным. Европа вступает в зимний сезон с крайне нестабильным балансом энергосистемы. Текущий резкий рост цен, это не случайная аномалия, а симптом системной болезни. На пути к углеродной нейтральности континенту придется пережить еще немало болезненных и дорогостоящих зим, где каждое похолодание будет больно бить по карману потребителей и проверять на прочность европейскую энергосистему.