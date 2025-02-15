Банк России: Совет директоров Банка России 14 февраля 2025 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых. Текущее инфляционное давление остается высоким.

На заседании Совета директоров Банка России, состоявшемся сегодня, было принято решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне. Это решение совпало с прогнозами большинства аналитиков, которые ожидали именно такого исхода. Однако важно подчеркнуть, что ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ продолжается, независимо от действий с ключевой ставкой 14 февраля.

По данным на период с 28 января по 3 февраля 2025 года, недельный темп инфляции составил 0,16%, что может указывать на некоторое замедление. Однако уже с 4 по 10 февраля этот показатель вырос до 0,23%, что свидетельствует об ускорении инфляционных процессов. При этом реальная величина ключевой ставки в России продолжает оставаться одной из самых высоких в мире, что создает значительный проинфляционный эффект. На фоне этого динамика курса рубля к доллару на прошедшей неделе демонстрирует, что российская валюта остается недооцененной. Курс доллара легко снижается по отношению к рублю, и при определенных мерах со стороны ЦБ РФ можно было бы добиться более устойчивого и низкого уровня курса не только доллара, но и юаня. Это, в свою очередь, могло бы способствовать укреплению сотрудничества с Китаем, обеспечив более выгодные условия для импорта критически важных компонентов, необходимых для развития российской промышленности.

Для Китая сотрудничество с Россией в этой сфере приобретает особую значимость на фоне растущего давления со стороны США. Сейчас отношения между КНР и Россией находятся на важном этапе: если курс рубля к юаню останется стабильным, это может заложить прочный экономический фундамент для долгосрочного сотрудничества между двумя странами.

Тем не менее, высокая ключевая ставка центробанка РФ оказывает негативное влияние на национальную валюту, вопреки устоявшимся представлениям, изложенным в классических учебниках по монетарной политике. Эти теории, впрочем, давно перестали соответствовать реалиям современной России, где экономические условия и вызовы требуют более гибкого и адаптивного подхода.