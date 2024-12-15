Процентные ставки удерживают деньги на счетах, это может привести к накоплению необеспеченных средств, которые впоследствии могут вызвать инфляцию. Банки не смогут долго предлагать ставки выше 21%, что может снизить привлекательность депозитов.

Индекс "Сбер" фиксирует резкое замедление темпов роста потребительского спроса. В ноябре увеличение расходов по картам "Сбера" составило всего 0,1%, в то время как средний рост за сентябрь и октябрь был на уровне 0,5%, а за июнь и август – 0,6%. Особенно стоит отметить, что в осенний период, особенно в его завершающей части, спрос как правило повышается.

Возникает закономерный вопрос: куда же направляют свои финансовые средства граждане. Ответ — в сберегательные инструменты, наиболее популярным из которых является депозит. Приведем статистику по общему объему банковских вкладов физических лиц:

1 июля – 49,63 трлн

1 августа – 50,39 трлн (+0,76 трлн)

1 сентября – 51,3 трлн (+0,91 трлн)

1 октября – 51,8 трлн (+0,5 трлн)

1 ноября – 52,63 трлн (+0,83 трлн)

Как видно из приведённых данных, темпы роста весьма значительны. Хотя пока у нас нет информации за ноябрь, можно предположить, что эта цифра будет в пределах 1 трлн рублей. С макроэкономической точки зрения тренд не выглядит оптимистично, как уже было упомянуто ранее. Высокие процентные ставки, используемые в качестве инструмента для удержания денежной массы в обращении (и тем самым снижения потребительского спроса), эффективны лишь на короткий срок. Если же деньги остаются на счетах на продолжительное время, прирост вкладов идёт не только за счёт новых пополнений, но и благодаря начисляемым процентам. Это приводит к накоплению необеспеченных средств, которые рано или поздно окажутся на потребительском рынке, что может спровоцировать новый виток инфляции.

Более того, необходимо осознавать, что предоставлять ставки на уровне 21% и выше банки не смогут бесконечно, поскольку в противном случае возникнут проблемы с их капиталом. Поэтому даже при "ключевой" ставке в 23% или 25%, ставки по депозитам могут значительно снизиться по сравнению с текущими. А учитывая, что Центральный банк продолжает активизировать инфляцию издержек, разница между банковскими ставками и инфляцией продолжает уменьшаться.

Гражданам уже сейчас стоит задуматься о том, как сохранить свои сбережения в реальном выражении, если текущие тенденции продолжатся.