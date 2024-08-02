INTERFAX.RU: Правительство РФ приняло решение продлить программу льготного ипотечного кредитования для ИТ-специалистов до 2030 года, говорится в сообщении кабмина.

Правительство Российской Федерации приняло решение о продлении программы льготной IT-ипотеки до 2030 года, но с внесением ряда изменений в условия её получения. В частности, эти кредиты больше не будут доступны жителям Москвы и Санкт-Петербурга. Максимальная сумма кредита теперь составляет 9 миллионов рублей, а процентная ставка ограничена 6%. Чтобы стать претендентами на получение такого жилищного кредита, специалисты должны иметь доход не менее 150 тысяч рублей в Подмосковье и Ленинградской области, и 90 тысяч рублей в других регионах страны. Министр цифрового развития Максут Шадаев прокомментировал продление программы следующим образом:

"Решение о продолжении действия IT-ипотеки было непростым, и только благодаря активной позиции правительства программа не была закрыта. Изначально вся программа была рассчитана на выдачу ипотек на сумму 500 миллиардов рублей. Но в виду большого спроса, в начале апреля этого года Правительство добавило ещё 200 миллиардов рублей. Эти средства были исчерпаны ещё быстрее, уже к середине июля. Честно говоря, речь уже шла о полной заморозке программы, так как для финансирования уже выданных ипотек – то есть для компенсации разницы между рыночной и льготной ставкой банкам нужно было колоссальные суммы – примерно 180 миллиардов рублей до 2030 года."

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Сразу же возникает важный вопрос: почему только IT-специалисты могут претендовать на такие условия для получения льготного жилищного кредита, а представители других профессий – нет. Действительно, IT-кадры очень нужны российской экономике, особенно в регионах. Тем не менее, специалисты из многих других секторов также крайне важны. Порадуемся за IT-шников, безусловно, к ним вопросов нет. Но текущая ситуация на рынке недвижимости вызывает серьёзные опасения относительно доступности жилья. Рынок находится на грани "идеального шторма".

Во-первых, за последние годы он стал значительно перегретым. По этому поводу можно согласиться с мнением главы Центрального банка Эльвиры Набиуллиной. В 2020 году была запущена программа массовой льготной ипотеки, что вызвало резкий рост спроса при недостаточном предложении. В результате, средняя цена квадратного метра в новых домах увеличилась в 2,5 раза всего за четыре года. Даже при наличии льготных ставок доступность жилья, напротив, снизилась. О демографических последствиях этой жилищной политики говорить не хочется, но они, к сожалению, оказались катастрофическими.

Во-вторых, при актуальных процентных ставках и отмене программы льготной ипотеки спрос на ипотеку существенно упал. За первые три недели июля объем новых ипотечных кредитов снизился на 45% в денежном эквиваленте и на 55% в физическом выражении (год к году). Это закономерно ведет к падению продаж, что в свою очередь грозит кризисом в секторе недвижимости.

Теперь стало очевидно, что льготную ипотеку следовало отменить ещё давно. При тогдашней ключевой ставке была возможность сделать это с минимальными негативными последствиями. Но дотянули до 1 июля 2024 года.

Что касается цен, то они, скорее всего, не будут падать. Девелоперы прямо заявляют, что намерены снижать объемы строительства, тем самым уменьшая свои оперативные расходы. А уже построенные квартиры будут продаваться столько времени, сколько потребуется. Заметим, что небольшие девелоперы могут столкнуться с настоящими трудностями и даже банкротством. Вероятно, мы увидим консолидацию рынка.

В текущей ситуации профильные ведомства не имеют иного выбора, кроме как распределять доступные финансовые ресурсы по различным программам поддержки. Однако это, конечно, не является долгосрочным решением. Необходимо разработать масштабную стратегию развития жилищного строительства, с акцентом на индивидуальное жилищное строительство и малоэтажное строительство, которые могли бы поддержать как рынок недвижимости, так и строительную отрасль в целом. Такие меры способны также отчасти скорректировать демографическую ситуацию.